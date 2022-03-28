В Украине отменили карантинные зоны и отстранение от работы невакцинированных сотрудников, — Кабмин

Несмотря на соответствующие изменения, правительство все же рекомендует непривитым гражданам пройти полный курс вакцинации.

Кабинет Министров Украины на время военного положения в стране отменил установление карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах, а также норму об отстранении невакцинированных против COVID-19 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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В постановлении украинского правительства № 372 от 26 марта внесены соответствующие изменения, регламентирующее карантинные меры для противодействия распространению коронавируса. Согласно документу, на время военного положения всем учреждениям здравоохранения поручено обеспечить меры по предотвращению вспышек COVID-19. В частности:

физическим лицам субъектам хозяйствования рекомендовано соблюдать необходимые противоэпидемические меры, которые препятствуют распространению инфекции;

гражданам рекомендуется пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, на время военного положения отменяется норма в отношении невакцинированных сотрудников, которые отстранялись от работы без сохранения заработной платы. В числе таких профессий находились государственные служащие, учителя, медики, работники коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.

Напомним, что 23 февраля Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции гражданам Украины, которые возвращаются из-за границы и не имеют соответствующих документов, подтверждающих ковид-безопасность.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал Фокусу о ситуации в Украине относительно пандемии коронавируса. По его словам, из-за военного положения в страну не завозят вакцины, и во многих местах не работают центры вакцинации, однако привиться гражданам все же возможно.