СБУ подозревает бывшего ведущего канала "Интер" Юрия Кота в госизмене (фото)

Кот поддержал руководство РФ относительно начала военных действий в Украине, а в публичных высказываниях неоднократно призывал к уничтожению украинской государственности.

Бывший телеведущий телеканала "Интер" Юрий Кот подозревается в государственной измене в условиях войны. Как говорится в документе, опубликованном Офисом генпрокуратуры, Кот использовал медийную известность в своих целях, нанося ущерб информационной безопасности Украины и действуя в интересах страны-агрессора.

"Он подозревается в государственной измене, то есть в действии, умышленно содеянном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", — говорится в уведомлении.

В тексте документа упоминаются события 2013-2014 годов, когда Кот был ведущим на Антимайдане. По мнению следователей, в своей профессиональной деятельности он занимался информационным искривлением событий с целью искажения сознания среди жителей южно-восточных регионов, путем перекручивания и постоянного навязывания ложного толкования и компоновки информации.

Кроме того, следствие выяснило, что Кот подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины, провоцировал национальные столкновения, формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов".

В 2014 году он переехал на постоянное место жительства в Россию, где начал работать в государственном пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и в российском агентстве "News Front". С началом войны в Украине Кот поддержал руководство РФ относительно вооруженного вторжения и до сих пор в своей медиа деятельности выражает одобрение политики РФ и поддерживает деятельность боевиков "ЛДНР".

В частности в своем Telegram "Юрий Кот- быть добру", бывший ведущий написал, что "украинство — это зло, паразитирующее в ментальном сознании русского человека".

"Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное — ведь они реально сатанисты", — написал Кот.

Основываясь на публичных выступлениях Кота и на других данных, собранных следователями СБУ, его подозревают в уголовном правонарушении согласно ч.2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Бывшему народному депутату Евгению Мураеву и депутату запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в ближайшем времени объявят подозрения в госизмене. По мнению нардепа Алексея Гончаренко, объявить подозрение необходимо как можно скорее, чтобы подозреваемые не смогли скрыться.