СБУ підозрює колишнього ведучого каналу "Інтер" Юрія Кота в держзраді (фото)

Кот підтримав керівництво РФ щодо початку воєнних дій в Україні, а в публічних висловлюваннях неодноразово закликав до знищення української державності.

Колишній телеведучий телеканалу "Інтер" Юрій Кот підозрюється у державній зраді за умов війни. Як йдеться у документі, опублікованому Офісом генпрокуратури, Кот використав медійну популярність у своїх цілях, завдаючи шкоди інформаційній безпеці України та діючи на користь країни-агресора.

"Він підозрюється в державній зраді, тобто в дії, навмисне скоєній громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні.

У тексті документа згадуються події 2013-2014 років, коли Кот був ведучим на Антимайдані. На думку слідчих, у своїй професійній діяльності він займався інформаційним викривленням подій з метою спотворення свідомості серед мешканців південно-східних регіонів шляхом перекручування і постійного нав'язування хибного тлумачення і компонування інформації.

Крім того, слідство з'ясувало, що Кот підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України, провокував національні сутички, формував хибний образ частини українського населення як "націонал-фашистів".

У 2014 році він переїхав на постійне місце проживання у Росію, де почав працювати в державному пропагандистському інформаційному агентстві "Россия сегодня" та в російському агентстві "News Front". З початком війни в Україні Кот підтримав керівництво РФ щодо збройного вторгнення і досі у своїй медіа діяльності висловлює схвалення політики РФ та підтримує діяльність бойовиків "ЛДНР".

Зокрема у своєму Telegram "Юрий Кот — быть добру", колишній ведучий написав, що "українство — це зло, яке паразитує в ментальній свідомості російської людини".

"Україна має бути повністю знищена, разом з їхніми героями від Мазепи та Шевченка до Бандери. І найважливіше — адже вони реально сатаністи", — написав Кот.

Ґрунтуючись на публічних виступах Кота й інших даних, зібраних слідчими СБУ, його підозрюють у кримінальному правопорушенні згідно з ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада). Санкції статті передбачають позбавлення волі терміном від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Колишньому народному депутату Євгену Мураєву та депутату забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу найближчим часом оголосять підозри у держзраді. На думку нардепа Олексія Гончаренка, оголосити підозру необхідно якнайшвидше, щоб підозрювані не змогли втекти.