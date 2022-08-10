Формат обучения для детей в киевских учебных заведениях будут выбирать родители, — КГГА

К началу учебного года все образовательные учреждения Киева должны подготовить укрытия и обеспечить пожарную безопасность. В условиях военного положения к старту обучения готовятся 1252 образовательных учреждения столицы

В Киеве проинспектировали подготовку учебных заведений в рамках подготовки к новому учебному году. В условиях военного положения к нему готовятся 1252 образовательных учреждения столицы. Об этом сообщается на официальном портале Киева.

В состав инспекции вошли представители Министерства образования и науки, Департамента образования и науки КГГА, районных государственных в Киеве администраций.

Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, что в этом году пришлось сократить в два раза количество городских программ, которые планировали финансировать. Однако в полном объеме сохранились программы, нацеленные на безопасность детей и преподавателей, в частности, на обустройство укрытий и обеспечения пожарной безопасности.

"На сегодняшний день работы по этим программам продолжаются и будут завершены вовремя. К началу учебного года должны быть подготовлены все образовательные учреждения", — сообщила она.

Фиданян отметила, что родители смогут самостоятельно выбирать, в каком формате будут обучаться их дети: онлайн, офлайн или индивидуальном.

"Не будет и единого шаблона для всех школ столицы, каждая будет принимать то или иное решение, опираясь на множество факторов", — добавила чиновница.

Сейчас все школы столицы выбирают для себя формат обучения в следующем учебном году. Кроме того, 20% детей будут учиться онлайн заграницей. Однако это не уменьшит нагрузку на учебные заведения, потому что будут принимать внутренних переселенцев.

Напомним, 9 августа Фокус писал, что к 1 сентября польские школы готовы принять до 300 тысяч детей. В стране сейчас находятся до 800 тысяч украинских школьников. Часть из них пойдет в польские школы, остальные смогут заниматься дистанционно.

Ранее, 4 августа в МОН рассказали, что решили оставить в школьной программе писателей, которые писали на русском языке. В частности, речь идет о Михаиле Булгакове, Владимире Короленко, Николае Гоголе, Ильфе и Петрове.