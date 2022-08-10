Формат навчання для дітей у київських навчальних закладах обиратимуть батьки, — КМДА

До початку навчального року всі освітні заклади Києва мають підготувати укриття та забезпечити пожежну безпеку. В умовах воєнного стану до старту навчання готуються 1 252 освітні заклади столиці

У Києві проінспектували підготовку навчальних закладів у межах підготовки до нового навчального року. В умовах воєнного стану до нього готуються 1 252 освітні заклади столиці. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

До складу інспекції увійшли представники Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти та науки КМДА, районних державних у Києві адміністрацій.

Директорка Департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян розповіла, що цього року довелося скоротити вдвічі кількість міських програм, які планували фінансувати. Однак у повному обсязі збереглися програми, націлені на безпеку дітей та викладачів, зокрема на облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки.

"На сьогодні роботи за цими програмами продовжуються і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені всі освітні заклади", — повідомила вона.

Фіданян зазначила, що батьки зможуть самостійно обирати, в якому форматі навчатимуться їхні діти: онлайн, офлайн чи індивідуальний.

"Не буде і єдиного шаблону для всіх шкіл столиці, кожна ухвалюватиме те чи інше рішення, спираючись на безліч факторів", — додала чиновниця.

Наразі всі школи столиці обирають для себе формат навчання у наступному навчальному році. Крім того, 20% дітей навчатимуться онлайн закордоном. Однак це не зменшить навантаження на навчальні заклади, бо прийматимуть внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, 9 серпня Фокус писав, що до 1 вересня польські школи готові прийняти до 300 тисяч дітей. У країні зараз перебувають до 800 тисяч українських школярів. Частина з них піде до польських шкіл, інші зможуть займатися дистанційно.

Раніше, 4 серпня у МОН розповіли, що вирішили залишити у шкільній програмі письменників, які писали російською мовою. Зокрема, йдеться про Михайла Булгакова, Володимира Короленка, Миколу Гоголя, Ільфа та Петрова.