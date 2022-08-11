"Настоящая зима": украинскую станцию "Вернадский" в Антарктиде завалило снегом (видео)

Полярники прыгают в сугробы и делают атмосферные фотографии. Высота снежного покрова на острове Галиндез достигла 2,2 метров, а местами снег возвышается на пять метров.

Антарктическую станцию "Академик Вернадский" завалило снегом. Метель на острове Галиндез, где находятся украинские полярники, продолжается всю последнюю неделю. Об этом сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Август принес на "Вернадский" настоящую зиму: там уже около недели не утихают метели и станцию постоянно засыпает снегом", – говорится в сообщении.

Как рассказывают ученые, высота снежного покрова составляет более 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров. Так что полярникам приходится выходить из станции на улицу, просто выпрыгивая с балкона второго этажа.

"Один такой сугроб образовался прямо у входа в "Вернадский", поэтому теперь повар 27-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Олег Курус может выходить на улицу со своего рабочего места на втором этаже прямо через балкон", – шутят украинские ученые.

Несмотря на то, что интенсивный снегопад позволяет полярникам сделать атмосферные фотографии, он еще и добавляет им работы. Так, вся команда станции пытается оперативно расчищать снег, ведь повышение температуры до +1°С делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.

"Во время прошлой уборки усилился ветер, начался переохлажденный дождь, намерзавший слоем льда на проводах, оборудовании, станции, снеге и даже на куртках полярников! Но поскольку метели продолжаются, гололед уже покрывается новым слоем снега", – прокомментировала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

Как уточняется, сложнее всего пришлось именно метеорологам и сисадмину станции, ведь им необходимо расчистить от льда все оборудование, в том числе антенну, благодаря которой у полярников есть связь с "большой землей".

Напомним, в начале года директор Национального антарктического центра Евгений Дикий рассказал в интервью Фокусу о работе и зарплате полярников и о том, как поделить Антарктиду в будущем. Ученый также прокомментировал важное для Украины событие – в январе в свою первую экспедицию в Антарктику под украинским флагом отправился ледокол "Ноосфера", который государство купило у Великобритании.

До этого мы писали о том, как антарктическая станция им. Вернадского справляется с пандемией.