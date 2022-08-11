"Справжня зима": українську станцію "Вернадський" в Антарктиді завалило снігом (відео)

Полярники стрибають у кучугури та роблять атмосферні фотографії. Висота снігового покриву на острові Галіндез досягла 2,2 метра, а місцями сніг височить на п'ять метрів.

Антарктичну станцію "Академік Вернадський" завалило снігом. Завірюха на острові Галіндез, де знаходяться українські полярники, триває останній тиждень. Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Серпень приніс на "Вернадський" справжню зиму: там уже близько тижня не вщухають хуртовини і станцію постійно засипає снігом", — йдеться у повідомленні.

Як розповідають вчені, висота снігового покриву становить понад 2,2 м, а деякі кучугури досягли п'яти метрів. Тож полярникам доводиться виходити зі станції надвір просто вистрибуючи з балкона другого поверху.

"Одна така кучугура утворилася прямо біля входу до "Вернадського", тому тепер кухар 27-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Олег Курус може виходити на вулицю зі свого робочого місця на другому поверсі прямо через балкон", — жартують українські вчені.

Незважаючи на те, що інтенсивний снігопад дозволяє полярникам зробити атмосферні фотографії, він ще додає їм роботи. Так, вся команда станції намагається оперативно розчищати сніг, адже підвищення температури до +1°С робить його дуже важким і в умовах Антарктики швидко перетворює на кригу.

"Під час попереднього прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, що намерзав шаром льоду на дротах, устаткуванні, станції, снігу і навіть на куртках полярників! Але оскільки заметілі продовжуються, лід вже покривається новим шаром снігу", — прокоментувала метеорологиня 27-ої УАЕ Анжеліка Ганчук.

Як уточнюється, найскладніше довелося саме метеорологам та сисадміну станції, адже їм необхідно розчистити від льоду все обладнання, зокрема антену, завдяки якій полярники мають зв'язок з "великою землею".

Нагадаємо, на початку року директор Національного антарктичного центру Євген Дикий розповів в інтерв'ю Фокусу про роботу та зарплату полярників та про те, як поділити Антарктиду в майбутньому. Вчений також прокоментував важливу для України подію — в січні у свою першу експедицію до Антарктики під українським прапором вирушив криголам "Ноосфера", який держава купила у Великобританії.

До цього ми писали про те, як антарктична станція ім. Вернадського справляється з пандемією.