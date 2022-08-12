Фокус разбирался, с какими трудностями может столкнуться украинская система образования в 2022-2023 учебном году.

Война внесла хаос в отлаженный и выверенный процесс обучения, поломав многие замыслы и планы. Никто достоверно не может сказать, как будет развиваться ситуация на фронте, и можно ли будет в Украине полноценно начать учебный год. Но уже сейчас, за три недели до 1 сентября, можно выделить несколько насущных вопросов, которые требуют немедленного решения.

Школа выживания. Укрытия, системы оповещения и запасы медикаментов

Украинские школы активно готовят к 1 сентября — и на первом плане вопрос безопасности детей и педагогов. Сотрудники ГСЧС проверяют все здания и прилегающие к ним территории, проверяют системы оповещения, наличие запасов еды, воды и медикаментов на экстренный случай, проводятся тренировки персонала по реагированию в случае воздушной тревоги.

Активные проверки и инвентаризация укрытий начались еще с первых дней активной фазы войны и продолжается до сих пор. В преддверии нового учебного года этот вопрос становится все более актуальным. От этого зависит множество нюансов, включая формат обучения школьников и студентов.

[ + – ] Школа №35 в Чернигове пережила обстрелы: к 1 сентября в здании меняют окна Фото: Getty Images

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко подчеркнул, что каждое учебное заведение должно быть территорией безопасности для всех участников образовательного процесса.

"Новый учебный год в традиционном формате будет внедрен в тех школах, садах, профтехах и университетах, в которых есть защитные сооружения или такие укрытия расположены рядом с заведениями. Подчеркиваю, что безопасность всех участников образовательного процесса на первом месте", – отметил первый заместитель министра.

Формат обучения: кто сядет за парты?

Новый учебный год в Украине должен начаться в режиме офлайн — то есть, школьники в классы все-таки придут. Это касается учеников, которые не проживают в зоне боевых действий, заявили в Минобразования Украины.

Глава ведомства Сергей Шкарлет уже уточнил, что формат учебного процесса будет зависеть от ситуации в конкретном регионе. Министр отмечает, что учебные заведения, в которых нет укрытий или же в них не хватает места, будут работать посменно.

[ + – ] Сергей Шкарлет уточняет, что формат учебного процесса будет зависеть от ситуации в конкретном регионе Украины

При этом Минобразования рассматривает и смешанный формат обучения: когда часть предметов будут преподавать удаленно, а часть – непосредственно за школьными партами.

"Право выбора формы обучения будет за родителями. Администрация школы создаст условия для очного и дистанционного обучения, а также работает над форматом смешанного обучения", — уточнил Шкарлет.

Однако формат обучения — далеко не единственная проблема, с которой столкнется украинская школа в 2022-2023 учебном году.

Если в школе разместили беженцев

Есть еще один вопрос, требующий немедленного решения. С самого начала войны сотням переселенцев предоставляли приют в учебных заведениях. Многие из внутренних переселенцев живут в этих зданиях по сей день. В ближайшее время им необходимо найти альтернативное жилье.

[ + – ] В некоторых школах Украины до сих пор живут беженцы Фото: biz.today.ua

Очевидно, что множеству людей не обойтись без помощи от государства. Ответственность за эту миссию Кабмин возложил на местные власти. Им поручено незамедлительно подготовить временное жилье, которое будет пригодно для зимнего проживания временно перемещенных лиц. До предоставления переселенцам такого жилья местным властям запрещается принудительное выселение беженцев из учебных заведений. А куда 1 сентября пойдут дети?

"Люди, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, к началу учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем — пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо!" — предупредила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Многие украинские дети останутся за границей

На сегодня никто не располагает точными данными, сколько юных украинцев школьного возраста находится за границей. Согласно данным ООН на конец июля, за границей находится более 9 миллионов украинских граждан. Сколько среди них школьников – точной картины нет, ведь процесс миграции продолжается. По крайней мере, в Минобразования говорят, что сейчас за границей находится более 650 тысяч украинцев школьного возраста.

Многие из этих детей сядут 1 сентября в школы за рубежом. Кто-то начал обучение в иностранных школах еще в прошлом учебном году. Тысячи семей беженцев вообще не намерены возвращаться в Украину. К сожалению, они уже не видят здесь будущего для своих детей. Тем более что страны, распахнувшие свои границы украинским беженцам, с готовностью принимают в свои школы юных украинцев. Европа с ее отрицательной демографией, остро нуждается в притоке молодого пополнения. И сейчас ей представилась такая возможность.

[ + – ] Занятия для детей беженцев из Украины в Берлине Фото: Getty Images [ + – ] В Польше помогают продолжать обучение по украинским программам онлайн Фото: Getty Images

Так, например, Польша ранее открыла в школах 160 тысяч мест для украинских детей, а к 1 сентября готова открыть еще 200 тысяч дополнительных мест.

"Мы приняли 200 тыс. украинских детей, из них 160 тыс. – в школы и 40 тыс. – в детсады. По нашим оценкам еще 200 тыс. могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, дети, которые здесь, наверное, останутся, и приедут еще", — заявил в комментарии "Польскому радио" министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

Однако многие беженцы планируют вернуться в Украину, но затем – когда закончится война. Их дети, вероятнее всего, будут учиться онлайн, чтобы затем получить аттестат украинской школы.

Что будет с учителями, потерявшими работу?

Здесь есть три сценария. Многие учителя, проживающие на востоке страны и оказавшиеся в районе боевых действий, вынуждены были покинуть свои дома и свою работу. Некоторые из тех, кто выехал за границу, уже нашли там себе применение. Большинство – не по специальности, однако некоторые будут преподавать за границей в классах, где обучают украинских детей. Так, в польском Минобразования готовят изменения к закону, которые позволят брать на работу в школы украинских учителей.

По второму сценарию учителя, из числа временно перемещенных лиц могут найти себе работу в школах на западе Украины. Ведь оттуда, в свою очередь, некоторые педагоги с запада также выехали за границу, и их места оказались вакантными.

[ + – ] 1 сентября в мирном Киеве 2021 года Фото: Getty Images

Однако есть еще и третий сценарий — наименее благоприятный для учителей. Некоторые педагоги могут остаться без работы, особенно из числа внутренних переселенцев. Об этом стали поговаривать еще в июне, когда Минобразования сократило заказ на школьные учебники. То есть, в профильном министерстве предвидят, что школьников будет намного меньше, а значит, и столько учителей не понадобится. Вслух об этом пока не говорят, однако проблема витает в воздухе.

Ковид не спит

Как оказалось, предыдущие два ковидные года стали для украинского школьного образования репетицией перед тем, что принесла война. По крайней мере, дистанционное обучение не свалилось на украинских детей, как снег на голову. Они уже были готовы к тому, что на уроках можно слушать и отвечать, не выходя из дому.

За эти два года многие школьные курсы были адаптированы к обучению онлайн. И учителя, которые будут заниматься с детьми дистанционно, будут идти уже проторенными за время пандемии путями.

Фото: Getty Images

Иное дело – обучение офлайн. На Украину надвигается новая волна ковида. В ряде учреждений снова вводят масочный режим и вспоминают социальную дистанцию. Вероятно, с наступлением осенних холодов ковид примется за украинцев с новой силой. И тогда не исключено, что всех детей опять отправят учиться дистанционно. Если к этому прибавить еще и неопределенность военного времени — очень трудно прогнозировать, как будет происходить учебный процесс в школах. Очевидно, все будет решаться "в ручном режиме".

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