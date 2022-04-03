В режиме воздушной тревоги. Возобновится ли учеба в школах в ближайшее время

Какие образовательные возможности есть у украинских детей во время войны.

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Война с Россией, начавшаяся 24 февраля, отменила образование. После введения в Украине военного положения Министерство образования и науки отправило 25 февраля все учебные заведения на каникулы сроком в две недели. А 7 марта Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, выпустил обращение с призывом возобновлять образовательный процесс в тех регионах и населенных пунктах, где ситуация более спокойная:

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[ + – ] Обращение министра образования Сергея Шкарлета

"В этих областях мы должны обеспечить право каждого участника образовательного процесса на достойное образование", — сказал министр.

Школам министерство рекомендует действовать двумя путями, в зависимости от ситуации: либо приостановить образовательный процесс, либо организовать дистанционный формат обучения, согласовав это с военными и гражданскими администрациями населенных пунктов. Также Шкарлет сообщил, что детсады могут не работать из-за постоянных сигналов воздушной тревоги.

Из-за крайне сложной обстановки уже 8 марта министр объявил о том, что ДПА и ВНО — итоговые тесты в выпускных классах школ, а также вступительные экзамены — в этом учебном году отменяются.

"Это решение непростое, но необходимое. Наша главная задача — снизить уровень любого стресса у детей. Сейчас они проживают непростой период, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы его хоть как-нибудь смягчить", — отметил Сергей Шкарлет.

Школы в Украине к учебе не готовы

Ни на востоке, ни на западе Украины школы не готовы возобновлять образовательный процесс. В левобережной части страны это крайне опасно, поскольку вражеская армия часто бомбит и обстреливает учебные заведения и жилую застройку. Как сообщал 7 марта Михаил Подоляк, советник главы ОПУ, подразделения РФ повредили или уничтожили более 200 школ, 1,5 тыс жилых домов; без света, воды и тепла остались 900 населенных пунктов Украины в местах боевых действий и передвижений противника. В такой ситуации образовательный процесс невозможен.

В своем обращении Сергей Шкарлет рекомендовал отправлять детей в местные школы тем семьям, которые уехали из дома и сейчас находятся на западе Украины. Для этого одному из родителей необходимо подать заявление в школу — на очную, индивидуальную, экстернатную или смешанную форму обучения.

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Однако школы на западе страны также не смогут возобновить учебу в ближайшее время из-за большого потока переселенцев, которым учебные заведения часто дают приют в своих стенах. Так поступают, к примеру, на Тернопольщине, где в школах размещают взрослых и детей, а педагоги помогают их поселять и кормят.

"По состоянию на 7 марта в детсадах, школах разного типа мы заселили 2,3 тыс человек, из них — 621 ребенок", — сообщила Ольга Хома, глава управления образования и науки Тернопольской ОГА.

В самом Тернополе ситуация такая же.

"Сейчас наша школа стала временным жильем для людей, которые бегут от войны и лишились всего. Мы готовим им еду, поддерживаем психологически, помогаем сориентироваться, как и куда добраться. Детей очень много, но никто из родителей об учебе сейчас не вспоминает, все думают о том, как перевезти дальше своих детей, чтобы они были в безопасности", — рассказала Фокусу Людмила Серкиз, учительница математики тернопольской средней школы №14. Она поддерживает связь с учениками своего класса, говорит, что многие уехали за границу.

Движение с востока на запад Украины не иссякает. По сообщению "Укрзалізниці" на 8 марта перевезли уже 1,7 млн человек. С большой вероятностью он будет продолжаться не одну неделю, особенно ввиду открытия зеленых коридоров. В частности, 8 марта прошли первые эвакуационные мероприятия из Сум.

Онлайн как единственный выход

Самым реалистичным выходом в данной ситуации является онлайн-обучение, в том числе в тех областях, где спокойнее. На нем сосредоточились, например, на Львовщине. Департамент образования и науки Львовской ОГА готовит проект дистанционной школы для 7-11 классов. Он будет размещен на онлайн-платформе Moodle, где можно учиться и офлайн, а преподавать будут педагоги-волонтеры, умеющие пользоваться инструментами этой платформы. Координаторы проекта планируют охватить детей Львовщины, украинских переселенцев, поселившихся в области и за рубежом.

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В то же время у украинских детей есть возможность учиться уже сейчас, поскольку многие образовательные проекты, в том числе частные, открывают доступ к своим онлайн-ресурсам. Это наиболее удобный вариант, поскольку инструментарий онлайн-школ позволяет учиться с гибким графиком и не тратить на это много времени.

Как говорит киевлянка Ирина Смирнова, ее дочь учится в онлайн-школе "Оптима" и тратит на учебу в среднем пять часов в день, если не пропускает занятия и не оставляет хвостов.

"Учебный процесс построен так. Есть расписание уроков. При выборе урока ученик получает доступ к соответствующему параграфу учебника и часто — к видеолекции, во время которой учитель объясняет материал. У учеников есть возможность записываться на консультации к педагогам, во время которых можно разобрать непонятные моменты. Учителя контролируют знания с помощью контрольных работ по всем предметам", — рассказала Ирина Фокусу.

Есть и другие онлайн-школы, которые бесплатно предоставляют доступ украинским школьникам и педагогам. Не следует забывать и о "Всеукраинской школе онлайн" — изначально бесплатном проекте под эгидой Министерства образования, где выложены курсы по 17 предметам с 5 по 11 класс.

[ + – ] Школа в Харькове после обстрела Фото: УНИАН

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