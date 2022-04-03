У режимі повітряної тривоги. Чи відновиться навчання у школах найближчим часом

Які освітні можливості мають українські діти під час війни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Війна з Росією, яка розпочалася 24 лютого, скасувала освіту. Після запровадження в Україні воєнного стану Міністерство освіти і науки надіслало 25 лютого усі навчальні заклади на двотижневі канікули. А 7 березня Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, випустив звернення із закликом відновлювати освітній процес у тих регіонах та населених пунктах, де ситуація спокійніша:

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Звернення міністра освіти Сергія Шкарлета

"У цих галузях ми маємо забезпечити право кожного учасника освітнього процесу на гідну освіту", — сказав міністр.

Школам міністерство рекомендує діяти двома шляхами залежно від ситуації: або призупинити освітній процес, або організувати дистанційний формат навчання, погодивши це з військовими та цивільними адміністраціями населених пунктів. Також Шкарлет повідомив, що дитсадки можуть не працювати через постійні сигнали повітряної тривоги.

Через вкрай складну обстановку вже 8 березня міністр оголосив про те, що ДПА та ЗНО — підсумкові тести у випускних класах шкіл, а також вступні іспити — цього навчального року скасовуються.

"Це рішення непросте, але необхідне. Наше головне завдання — знизити рівень будь-якого стресу у дітей. Зараз вони проживають непростий період, і ми повинні докласти максимум зусиль, щоб його хоч якось пом'якшити", — зазначив Сергій Шкарлет.

Школи в Україні до навчання не готові

Ні на сході, ні на заході України школи не готові відновлювати навчальний процес. У лівобережній частині країни це вкрай небезпечно, оскільки ворожа армія часто бомбардує та обстрілює навчальні заклади та житлову забудову. Як повідомляв 7 березня Михайло Подоляк, радник голови ОПУ, підрозділи РФ пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 1,5 тис. житлових будинків; без світла, води та тепла залишилися 900 населених пунктів України у місцях бойових дій та пересувань противника. У такій ситуації освітній процес неможливий.

У своєму зверненні Сергій Шкарлет рекомендував відправляти дітей до місцевих шкіл тим сім'ям, які поїхали з дому та зараз перебувають на заході України. Для цього одному з батьків необхідно подати заяву до школи — на очну, індивідуальну, екстернатну чи змішану форму навчання.

Важливо

Інтернет воєнного часу. ТОП-7 правил безпеки в Мережі для дітей

Проте школи на заході країни також не зможуть відновити навчання найближчим часом через великий потік переселенців, яким навчальні заклади часто дають притулок у своїх стінах. Так чинять, наприклад, на Тернопільщині, де у школах розміщують дорослих та дітей, а педагоги допомагають їх поселяти та годують.

"Станом на 7 березня у дитсадках, школах різного типу ми заселили 2,3 тис осіб, з них 621 дитина", — повідомила Ольга Хома, голова управління освіти і науки Тернопільської ОДА.

У самому Тернополі ситуація така сама.

"Зараз наша школа стала тимчасовим житлом для людей, які тікають від війни і втратили все. Ми готуємо їм їжу, підтримуємо психологічно, допомагаємо зорієнтуватися, як і куди дістатися. Дітей дуже багато, але ніхто з батьків про навчання зараз не згадує, всі думають про те, як перевезти далі своїх дітей, щоб вони були у безпеці", — розповіла Фокусу Людмила Серкіз, вчителька математики тернопільської середньої школи №14. Вона підтримує зв'язок із учнями свого класу, каже, що багато хто виїхав за кордон.

Рух зі сходу на захід України не вичерпується. За повідомленням "Укрзалізниці", на 8 березня перевезли вже 1,7 млн осіб. З великою ймовірністю він триватиме не один тиждень, особливо через відкриття зелених коридорів. Зокрема, 8 березня відбулися перші евакуаційні заходи із Сум.

Онлайн як єдиний вихід

Найреалістичнішим виходом у цій ситуації є онлайн-навчання, зокрема у тих областях, де спокійніше. На ньому зосередились, наприклад, на Львівщині. Департамент освіти та науки Львівської ОДА готує проєкт дистанційної школи для 7-11 класів. Він буде розміщений на онлайн-платформі Moodle, де можна навчатися і офлайн, а викладатимуть педагоги-волонтери, які вміють користуватися інструментами цієї платформи. Координатори проєкту планують охопити дітей Львівщини, українських переселенців, які оселилися в області та за кордоном.

Важливо

"Я поряд, я бачу, що тобі страшно". Психологи розповіли, як говорити з дітьми про війну

Водночас українські діти мають можливість навчатися вже зараз, оскільки багато освітніх проєктів, зокрема приватних, відкривають доступ до своїх онлайн-ресурсів. Це найбільш зручний варіант, оскільки інструментарій онлайн-шкіл дозволяє вчитися з гнучким графіком і не витрачати багато часу.

Як каже киянка Ірина Смирнова, її донька навчається в онлайн-школі "Оптіма" та витрачає на навчання в середньому п'ять годин на день, якщо не пропускає заняття та не залишає хвостів.

"Навчальний процес побудований так. Є розклад уроків. При виборі уроку учень отримує доступ до відповідного параграфу підручника і часто — до відеолекції, під час якої вчитель пояснює матеріал. Учні мають можливість записуватися на консультації до педагогів, під час яких можна розібрати незрозумілі моменти. Вчителі контролюють знання за допомогою контрольних робіт з усіх предметів", — розповіла Ірина Фокусу.

Є й інші онлайн-школи, які безкоштовно надають доступ українським школярам та освітянам. Не слід забувати і про "Всеукраїнську школу онлайн" — з самого початку безкоштовний проєкт під егідою Міністерства освіти, де викладено курси з 17 предметів з 5 по 11 клас.

[ + – ] Школа у Харкові після обстрілу Фото: УНІАН

5 шкіл та платформ, що пропонують безкоштовне дистанційне навчання онлайн