Почти 60% школ Украины оборудованы защитными сооружениями, — Минобразования

В условиях полномасштабной войны к приему школьников в этом году готова половина учебных заведений Украины.

Министерство образования вместе с профильными службами проверили почти 96% школ перед началом учебного года. Почти 60% из них имеют защитные сооружения, которые необходимы для обеспечения безопасности учеников в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"Спецкомиссии провели обследование 96% школ, из которых 59% имеют защитные сооружения", — говорится в заявлении чиновника.

По данным министра, всего 51% учебных заведений страны готовы к обучению в традиционной очной форме, самые высокие показатели готовности зафиксированы в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

Проверки проводятся при участии работников Минобразования, специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделений по вопросам гражданской защиты и местных властей.

"Еженедельно показатель готовности заведений к безопасному обучению растет. Совместными усилиями делаем все возможное, чтобы дети получали качественное образование в безопасных условиях", — заверил Шкарлет.

Тем временем Министерство внутренних дел подготовило пособие для школьников "Азбука безопасности". В этом пособии собраны советы, которые помогут детям, родителям и преподавателям сохранить жизнь в этом учебном году на фоне российской агрессии.

"Здесь есть ответы на самые актуальные вопросы военного сегодня, прежде всего, для детей: что делать во время "Воздушной тревоги", разъяснения об опасности мин, бомб, гранат и снарядов. Рекомендации, как действовать во время самых чрезвычайных ситуаций: химической атаки, радиоактивного загрязнения и т.д", — рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Напомним, недавно министр образования Сергей Шкарлет рассказал о моделях, по которым будут работать украинские школы в этом учебном году.

Ранее в Минобразования разработали рекомендации на 2022/23 учебный год. МОН советует начать обучение в очной форме или смешанной очно-дистанционной форме, и согласовать с областными военными и военно-гражданскими администрациями.