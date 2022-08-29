Транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время тревог: Кличко ответил на петицию

Норму об остановке общественного транспорта во время тревоги отменят только после стабилизации ситуации в городе, сообщил мэр.

Общественный транспорт Киева перестанет останавливаться после объявления в городе воздушной тревоги только после стабилизации ситуации на фоне полномасштабной войны против РФ. Об этом в ответе на петицию об отмене соответствующей нормы сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам главы города, решение Совета обороны Киева об остановке транспорта принималось с учетом текущей ситуации с безопасностью в городе и, соответственно, может быть пересмотрено при условии "ее существенной стабилизации" и в случае поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе", — заверил мэр.

При этом Кличко напомнил, что остановка работы транспорта во время воздушной тревоги не предполагает дополнительных расходов для пассажиров, так как после ее окончания они могут воспользоваться купленными ранее билетами.

Напомним, решение о приостановке работы общественного транспорта Киева во время воздушной тревоги было принято и начало действовать 1 августа. Мера касается как коммунального транспорта, так и частных перевозчиков.

В петиции говорилось о том, что это решение необоснованно и является вредным для жителей и экономики столицы, а принимали его "люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях". Также автор обращения указал, что решение властей города не повышает уровень безопасности в Киеве, а местные жители вынуждены искать укрытия на первых остановках, где им пришлось выйти во время воздушных тревог.

Также мы писали, что транспортная комиссия Киевского городского совета рассмотрела и поддержала петицию об отмене остановок наземного транспорта во время воздушной тревоги.