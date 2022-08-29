Транспорт у Києві продовжить зупинятися під час тривог: Кличко відповів на петицію

Норму про зупинення громадського транспорту під час тривоги скасують лише після стабілізації ситуації у місті, повідомив мер.

Громадський транспорт Києва перестане зупинятися після оголошення повітряної тривоги в місті тільки після стабілізації ситуації на тлі повномасштабної війни проти РФ. Про це у відповіді на петицію про скасування відповідної норми повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами голови міста, рішення Ради оборони Києва про зупинення транспорту ухвалювалось з урахуванням поточної ситуації з безпекою у місті та, відповідно, може бути переглянуте за умови "її суттєвої стабілізації" та в разі надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) .

"Відповідний аналіз та оцінка проводяться на постійній основі", — запевнив мер.

При цьому Кличко нагадав, що зупинка роботи транспорту під час повітряної тривоги не передбачає додаткових витрат для пасажирів, оскільки після її закінчення можуть скористатися купленими раніше квитками.

Нагадаємо, рішення про зупинення роботи громадського транспорту Києва під час повітряної тривоги було ухвалено й почало діяти 1 серпня. Захід стосується як комунального транспорту, так і приватних перевізників.

У петиції йшлося про те, що це рішення є необґрунтованим і є шкідливим для мешканців та економіки столиці, а ухвалювали його "люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях". Також автор звернення зазначив, що рішення влади міста не підвищує рівень безпеки у Києві, а місцеві жителі змушені шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог.

Також ми писали, що транспортна комісія Київської міської ради розглянула та підтримала петицію про скасування зупинок наземного транспорту під час повітряної тривоги.