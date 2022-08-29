У Зеленского объяснили, за какие заслуги наградили орденом Кошевого и Пикалова

Бывшие коллеги украинского президента, по мнению ОП, внесли весомый вклад в отстаивание интересов Украины и добросовестно выполняли свой профессиональный долг.

Актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов были награждены орденом за заслуги III степени по причине их "мощной волонтерской деятельности". Об этом рассказали изданию "Новое время" в пресс-службе Офиса президента, отвечая на журналистский запрос.

В самом указе президента Владимира Зеленского, который был обнародован на сайте главы государства, сказано, что актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов награждены а "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Помимо этого, при вручении государственных наград учитывался их "весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

Офис президента, отвечая на журналистский запрос, подчеркнул, что награждение Александра Пикалова и Евгения Кошевого, как и других украинских артистов, обусловлено несколькими факторами.

По данным ОП, актеры Студии "Квартал 95" вместе с другими звездами шоу-бизнеса осуществляли "мощную волонтерскую деятельность" в период с 2014 по 2022 год, выступая, в том числе, перед военнослужащими на территории воинских частей и в городах, где ведутся боевые действия. На сегодняшний день Офис президента подсчитал около 140 подобных мероприятий.

"Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т. п. — это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне", — заявили в Офисе президента в ответ на запрос издания "Новое время".

Стоит отметить, что на сайте главы государства был опубликован указ президента Владимира Зеленского о присуждении государственных наград ряду публичных лиц, в том числе актерам Студии "Квартал 95" Александру Пикалову и Евгению Кошевому.

Также сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко может подать иск в суд на Студию "Квартал 95" из-за клеветы в прямом эфире национального телемарафона.