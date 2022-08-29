У Зеленського пояснили, за які заслуги нагородили орденом Кошового та Пікалова

Колишні колеги українського президента, на думку ОП, зробили вагомий внесок у відстоювання інтересів України та сумлінно виконували свій професійний обов'язок.

Актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені орденом за заслуги ІІІ ступеня за їхню "потужну волонтерську діяльність". Про це розповіли виданню "Новое время" у пресслужбі Офісу президента, відповідаючи на журналістський запит.

У самому указі президента Володимира Зеленського, який оприлюднений на сайті глави держави, сказано, що актори "Кварталу 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім цього, під час вручення державних нагород враховувався їхній "вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Офіс президента, відповідаючи на журналістський запит, наголосив, що нагородження Олександра Пікалова та Євгена Кошового, як і інших українських артистів, зумовлено кількома чинниками.

За даними ОП, актори Студії "Квартал 95" разом з іншими зірками шоубізнесу здійснювали "потужну волонтерську діяльність" у період з 2014 по 2022 рік, виступаючи, зокрема, перед військовослужбовцями на території військових частин та у містах, де ведуться бойові дії. На сьогодні Офіс президента підрахував близько 140 таких заходів.

"Всестороння волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти в різних країнах світу, кошти з яких були перераховані на потреби ЗСУ, медійна активність на захист інтересів нашої держави тощо — це вся потужна медійна зброя на інформаційному фронті, яка дуже важлива для нашої спільної перемоги у цій війні", — заявили в Офісі президента у відповідь на запит видання "Новое время".

Варто зазначити, що на сайті глави держави опубліковано указ президента Володимира Зеленського про присудження державних нагород низці публічних осіб, зокрема акторам Студії "Квартал 95" Олександру Пікалову та Євгену Кошовому.

Також повідомлялося, що п'ятий президент Петро Порошенко може подати позов до суду на Студію "Квартал 95" через наклеп у прямому ефірі національного телемарафону.