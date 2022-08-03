Порошенко може подати проти "Кварталу 95" позов до суду за наклеп (фото, відео)

Приводом для судового процесу можливо стане заява бізнесмена Олександра Поворознюка, який в ефірі телемарафону звинуватив нардепа в "крадіжці 32 млн гривень".

П'ятий президент, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко може подати позов до суду за наклеп на Студію "Квартал 95". Про це повідомляє пресслужба політичної партії, цитуючи заяву адвокатів парламентаря.

Приводом для позову може стати заява бізнесмена президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка, який в ефірі національного телемарафону звинуватив Петра Порошенка в "крадіжці 32 млн гривень".

Інцидент стався під час трансляції програми "Байрактар News", яку робить Студія "Квартал 95". Олександр Поворознюк заявив, що 32 млн гривень з рахунку Порошенка у банку "Хрещатик" було переведено до Міжнародного інвестиційного банку.

"Порошенко нечесний. Я знаю, що ці 32,8 млн гривень пішли з банку "Хрещатик" до Міжнародного інвестиційного банку. Цей банк належить Порошенку. Тому я маю підстави говорити, що у мене гроші вкрав Порошенко", — заявив Поворознюк в ефірі програми "Байрактар News", яка транслювалася в ефірі телемарафону

Адвокати Петра Порошенка відреагували на слова бізнесмена та заявили, що Студія "Квартал 95" поширила наклеп щодо п'ятого президента. У зв'язку з трансляцією програми захисники нардепа від "ЄС" ініціюють низку запитів з метою з'ясувати, за чий рахунок було знято програму "Байрактар News", яка йшла у прямому ефірі телемарафону.

"Ми, як адвокати Порошенка, висловлюємо його позицію та обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно. Що взагалі відбувається, чим займається Студія "Квартал 95", на які гроші? З державного бюджету, чи з бюджету каналу "1+1", у слоті якого була ця програма, їм платять за поширення наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній", — наголосив адвокат Ілля Новіков.

Інший захисник п'ятого президента Ігор Головань заявив, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну не змінило гумор Студії "Квартал 95", чиї актори "вишукують у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть ляпнути щось проти Петра Порошенка". За його словами, юристи нардепа направили низку запитів з метою з'ясувати, хто є автором, режисером та сценаристом програми "Байрактар News".

"Після того, як ми це з'ясуємо для себе, ми прийматимемо рішення про те, чи подавати позов і на кого саме. Я нагадую, що було б смішно позиватися до Поворознюка, нас цікавить не він, нас цікавить виключно на яких підставах і за чий рахунок ця продукція опиняється в ефірі телемарафону", — резюмував Ілля Новіков.

Студія "Квартал 95" відреагувала на заяву адвокатів Петра Порошенка і заявила, що знімає гумористичну програму "Байрактар News" виключно за свій рахунок, метою якої є підняття настрою та бойового духу українців в умовах воєнного часу.

"Пропонуємо подати на нас до суду за наші виїзди до захисників та захисниць у військові частини, госпіталі та різні військові точки по всій Україні, які також проходять за наш власний рахунок. Тому, шановні адвокати, якщо вирішите зробити гучне розслідування — за чий рахунок ми їздимо, не витрачайте свій час", — підсумували у пресслужбі "Кварталу 95".

[ + – ] Петро Порошенко може подати проти "Кварталу 95" позов до суду за наклеп

Нагадаємо, актор Студії "Квартал 95" Валерій Жидков, який є уродженцем російського Тамбова, став громадянином України.

Також повідомлялося, що СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка використовувалася для дискредитації чинної влади, а також поширення фейків щодо Офісу президента та головнокомандувача ЗСУ. За даними українських ЗМІ, мережа ботів працювала на користь партії "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент Петро Порошенко, проте правоохоронці цю інформацію офіційно не підтвердили.