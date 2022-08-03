Порошенко может подать против "Квартала 95" иск в суд за клевету (фото, видео)

Поводом для судебного процесса, возможно, станет заявление бизнесмена Александра Поворознюка, который в эфире телемарафона обвинил нардепа в "краже 32 млн гривен".

Пятый президент, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко может подать иск в суд за клевету на Студию "Квартал 95". Об этом информирует пресс-служба политической партии, цитируя заявление адвокатов парламентария.

Поводом для иска может стать заявление бизнесмена, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, который в эфире национального телемарафона обвинил Петра Порошенко в "краже 32 млн гривен".

Инцидент произошел во время трансляции программы "Байрактар News", которую производит Студия "Квартал 95". Александр Поворознюк заявил, что 32 млн гривен с его счета в банке "Хрещатик" были переведены в Международный инвестиционный банк.

"Порошенко нечестный. Я знаю, что эти 32,8 млн гривен ушли из банка "Хрещатик" в Международный инвестиционный банк. Этот банк принадлежит Порошенко. Поэтому у меня есть основания говорить, что у меня деньги украл Порошенко", — заявил Поворознюк в эфире программы "Байрактар News", которая транслировалась в эфире телемарафона.

Адвокаты Петра Порошенко отреагировали на слова бизнесмена и заявили, что Студия "Квартал 95" распространила клевету в отношении пятого президента. В связи с трансляцией программы защитники нардепа от "ЕС" инициируют ряд запросов с целью выяснить, за чей счет была снята программа "Байрактар News", которая шла в прямом эфире телемарафона.

"Мы, как адвокаты Порошенко, выражаем его позицию и возмущены тем, что на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков людей заставляют смотреть такое д*рьмо. Что вообще происходит, чем занимается Студия "Квартал 95", на какие деньги? Из государственного бюджета, или из бюджета канала "1+1", в слоте которого была эта программа, им платят за распространение клеветы. Имеет ли это отношение к каким-то оффшорным компаниям", — подчеркнул адвокат Илья Новиков.

Другой защитник пятого президента Игорь Головань заявил, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину не изменило юмор Студии "Квартал 95", чьи актеры "выискивают в разных дебрях разных сомнительных персонажей, которые могут ляпнуть что-то против Петра Порошенко". По его словам, юристы нардепа направили ряд запросов с целью выяснить, кто является автором, режиссером и сценаристом программы "Байрактар News".

"После того, как мы это выясним для себя, мы будем принимать решение о том, подавать ли иск и к кому именно. Я напоминаю, что было бы смешно судиться с Поворознюком, нас интересует не он, нас интересует исключительно на каких основаниях и за чей счет происходит эта продукция в эфире телемарафона", — резюмировал Илья Новиков.

Студия "Квартал 95" отреагировала на заявление адвокатов Петра Порошенко и заявила, что снимает юмористическую программу "Байрактар News" исключительно за свой счет, целью которой является подняние настроения и боевого духа украинцев в условиях военного времени.

"Предлагаем подать на нас в суд за наши выезды к защитникам и защитницам в воинские части, госпитали и разные военные точки по всей Украине, которые также проходят за наш собственный счет. Потому, уважаемые адвокаты, если решите сделать громкое расследование — за чей счет мы ездим, не тратьте свое время", — подытожили в пресс-службе "Квартала 95".

[ + – ] Петр Порошенко может подать против "Квартала 95" иск в суд за клевету

Напомним, актер Студии "Квартал 95" Валерий Жидков, который является уроженцем российского Тамбова, стал гражданином Украины.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, которая использовалась для дискредитации действующей власти, а такж распространения фейков в отношении Офиса президента и главнокомандующего ВСУ. По данным украинских СМИ, сеть ботов работала в интересах партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Петр Порошенко, однако правоохранители эту информацию официально не подтвердили.