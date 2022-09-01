Во Львове произошел пожар на заводе ЛАЗ, дым виден из других районов (фото, видео)

Возгорание охватило площадь 2100 кв. м, крыша завода пропитана смолой, поэтому дымить будет долго. Сигналы тревоги не звучали, так как инцидент не связан с ракетными атаками.

В четверг, 1 сентября, во Львове примерно в 6 часов вечера по улице Стрыйской произошло возгорание на территории бывшего завода ЛАЗ. Крыша помещения из руберойда со смолой, поэтому дыметь будет долго. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Об этом рассказал представитель ГСЧС, в комментарии "ТСН".

Отмечается, что вся улица в черном дыму, который виден и из других районов города. Возгорание имело место на 2 и 3 этажах нефункционирующего помещения на территории завода, размер здания: 200 на 50 метров. Площадь возгорания: 2100 кв. м.

На территории работает по меньшей мере 5 пожарных бригад. Местные жители выкладывают фото и видео задымления в соцсетях.

Движение транспорта собирались приостановить, однако в дальнейшем сложности с работой гидрантов на участке улицы, где произошел пожар, удалось решить без перекрытия дорожного движения. Пожарный рукав перебросили через подземный переход.

Причины возгорания устанавливаются, но это не связано с ракетными атаками, поскольку сигналы воздушной тревоги в городе не звучали.

Напомним, что СБУ ликвидировала во Львове агентурную сеть, связанную с боевиками "Л/ДНР". Среди подозреваемых лиц фигурирует администратор антиукраинской группы "Львовская народная республика".

Ранее Фокус сообщал, что появились новые подробности, связанные с делом бывшего руководителя ОПЗЖ. СБУ разоблачила сообщницу Медведчука в Львовской области.