У Львові сталася пожежа на заводі ЛАЗ, дим видно з інших районів (фото, відео)

Займання охопило площу 2100 кв. м, дах заводу просякнутий смолою, тож диміти буде довго. Сигнали тривоги не звучали, оскільки інцидент не пов'язаний із ракетними атаками.

У четвер, 1 вересня, у Львові приблизно о 6 годині вечора на вулиці Стрийській сталося загоряння на території колишнього заводу ЛАЗ. Дах приміщення з руберойду зі смолою, тож диміти буде довго. Загрози розповсюдження вогню на сусідні будинки немає. Про це розповів представник ДСНС у коментарі "ТСН".

Зазначається, що вся вулиця у чорному диму, що видно й з інших районів міста. Займання сталося на 2 та 3 поверхах нефункціонуючого приміщення на території заводу, розмір будівлі: 200 на 50 метрів. Площа загоряння: 2100 кв. м.

На території працює щонайменше 5 пожежних бригад. Місцеві жителі викладають фото та відео задимлення у соцмережах.

Рух транспорту збиралися призупинити, однак у подальшому складнощі з роботою гідрантів на ділянці вулиці, де сталася пожежа, вдалося вирішити без перекриття дорожнього руху. Пожежний рукав перекинули через підземний перехід.

Причини займання встановлюються, але це не пов'язано з ракетними атаками, оскільки сигнали повітряної тривоги у місті не лунали.

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