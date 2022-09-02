Усик ответил на вопрос "чей Крым?" (видео)

Украинский боксер заявил, что никогда не уходил от ответа, но повторяться и поддаваться провокациям ему не хотелось.

Украинский боксер Александр Усик на пресс-конференции в Киеве ответил на вопрос "чей Крым", передает корреспондент Фокуса. Усик рассказал, что с этим вопросом у него вышла длинная история.

"В 2014 году, когда Крым был уже оккупирован, была пресс-конференция, и там меня, парня, который родился в Крыму и живет, спросили: "Чей Крым?", — отметил боксер. — Он украинский. Он был украинским и остается. Потом мой любимый канал начал меня спрашивать об этом, потом — еще кто-то. Но они не спрашивают тех, кто не защищал его".

Александр Усик рассказал, что сам видел, как проходила оккупация Крыма, покинув его лишь за два дня до "референдума" из принципиальных соображений.

"Никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Люди, которые пытались, они приезжали, еще что-то, но никто ж этого не сделал из той власти, которая была на тот момент, — сказал он. — А меня начали спрашивать за Крым и на этом делать себе какие-то рейтинги. Я в первый раз сказал, что Крым — это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется. Вы хотите меня спросить о том, что я вам не буду говорить, потому что вы меня провоцируете, нарочно провоцируете. Один раз я сказал. Мне кажется, я не так много врал, чтобы мне не верить, а, может, и совсем не врал".

Напомним, в 2018 году Усик, отвечая на вопрос о Крыме, заявил следующее: "Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Когда он станет украинским? Я стараюсь об этом не думать", — сказал боксер.

В 2016 года, отвечая на вопрос "Крым – это Украина?", Усик ответил: "Крым – это Крым".