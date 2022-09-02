Усик відповів на запитання "чий Крим?" (відео)

Український боксер заявив, що ніколи не уникав відповіді, але повторюватися і піддаватися провокаціям йому не хотілося.

Український боксер Олександр Усик на пресконференції у Києві відповів на запитання "чий Крим", передає кореспондент Фокусу. Усик розповів, що з цим питанням у нього вийшла довга історія.

"У 2014 році, коли Крим було вже окуповано, була пресконференція, і там мене, хлопця, який народився в Криму та живе, запитали: "Чий Крим?", — зазначив боксер. — Він український. Він був українським і залишається Потім мій улюблений канал почав мене запитувати про це, потім ще хтось. Але вони не запитують тих, хто не захищав його".

Олександр Усик розповів, що сам бачив, як проходила окупація Криму, покинувши його лише за два дні до "референдуму" з принципових міркувань.

"Ніхто не прийшов допомагати Криму та кримчанам. Люди, які намагалися, вони приїжджали, ще щось, але ніхто ж цього не зробив із тієї влади, яка була на той момент, — сказав він. — А мене почали питати за Крим і на цьому робити собі якісь рейтинги. Я вперше сказав, що Крим — це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться. Ви хочете мене запитати про те, що я вам не говоритиму, тому що ви мене провокуєте, навмисне провокуєте. Один раз я сказав. Мені здається, я не так багато брехав, щоб мені не вірити, а, може, і зовсім не брехав".

Нагадаємо, в 2018 році Усик, відповідаючи на запитання про Крим, заявив: "Чий Крим? Божий. Це по-справжньому. Коли він стане українським? Я намагаюся про це не думати", — сказав боксер.

У 2016 році, відповідаючи на запитання "Крим — це Україна?", Усик відповів: "Крим — це Крим".