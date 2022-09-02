Разработчик видеоигр предложил желающим оставить послание Путину на снарядах ВСУ (видео)

Лучшие три послания окажутся на снарядах для гаубиц 152 мм. В дальнейшем украинские защитники из 24-го отдельного штурмового батальона "переадресуют" их незваным гостям.

Украинская компания-разработчик видеоигр объявила о конкурсе. Победители получат возможность прикрепить свое послание российскому президенту Владимиру Путину на снарядах для гаубиц 152мм, предназначенных для российских войск. Об этом сообщается в Twitter компании.

Разработчик, известная своими играми в жанре ужасов и детективов, такими как Sherlock Holmes, прибегла к довольно противоречивой схеме сбору средств на свой новый проект.

Разработчики вместе с украинскими защитниками из 24-го отдельного штурмового батальона предлагают фанам оставить послание президенту РФ на боеприпасах. Лучшее послание окажется на снаряде для гаубицы 152 мм.

По словам пресс-службы компании, в качестве надписи может быть что угодно, но все же оно должно понравиться авторам этой идеи.

[ + – ] Украинские защитники из 24-го отдельного штурмового батальона.

На опубликованной видеозаписи рядом с военнослужащими ВСУ лежит снаряд, на котором написано: "ваше послание здесь".

Разработчики предлагают фанам ставить лайки и ретвитить пост. В конечном итоге выберут трех победителей.

"Если хотите, чтобы ваше специальное появилось на снаряде и в то же время помочь нашим друзьям, присоединяйтесь. С нетерпением ждем отправки этой специальной посылки нашим незваным гостям", — говорит военнослужащий.

[ + – ] "С нетерпением ждем отправки этой специальной посылки нашим незваным гостям", — сказал украинский защитник.

Такая идея понравилась далеко не всем. Некоторые пользователи были против "популяризации войны с помощью видеоигр".

[ + – ] Скриншот комментария.

Другие же отметили, что это поддержка права на оборону, права на выживание, права на борьбу за независимость. "И да, демократия должна применять оружие для борьбы с захватчиками", — написал пользователь.

[ + – ] Скриншот комментария.

Еще один из подписчиков написал, что хотел бы видеть свое послание на снаряде.

[ + – ] Скриншот комментария.

[ + – ] "Мы победим эту страну орков" Слава Украине!"

Напомним, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои. У группировки россиян практически неограниченный запас боеприпасов и железа. Вместе с тем, наступление ВСУ идет широким фронтом.

Ранее Фокус сообщал, что у Путина планируют отправить на Донбасс граждан Северной Кореи. Идею открыто поддерживают в Кремле, российские чиновники рассчитывают на помощь трудолюбивых корейцев.