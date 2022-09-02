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Украина Российско-украинская война

Разработчик видеоигр предложил желающим оставить послание Путину на снарядах ВСУ (видео)

послание Путину. снаряд для гаубицы 152 мм
Фото: Twitter | Снаряд, на котором могло бы быть ваше послание Путину.

Лучшие три послания окажутся на снарядах для гаубиц 152 мм. В дальнейшем украинские защитники из 24-го отдельного штурмового батальона "переадресуют" их незваным гостям.

Украинская компания-разработчик видеоигр объявила о конкурсе. Победители получат возможность прикрепить свое послание российскому президенту Владимиру Путину на снарядах для гаубиц 152мм, предназначенных для российских войск. Об этом сообщается в Twitter компании.

Разработчик, известная своими играми в жанре ужасов и детективов, такими как Sherlock Holmes, прибегла к довольно противоречивой схеме сбору средств на свой новый проект.

Разработчики вместе с украинскими защитниками из 24-го отдельного штурмового батальона предлагают фанам оставить послание президенту РФ на боеприпасах. Лучшее послание окажется на снаряде для гаубицы 152 мм.

По словам пресс-службы компании, в качестве надписи может быть что угодно, но все же оно должно понравиться авторам этой идеи.

24-й отдельный штурмовой батальон
Украинские защитники из 24-го отдельного штурмового батальона.

На опубликованной видеозаписи рядом с военнослужащими ВСУ лежит снаряд, на котором написано: "ваше послание здесь".

Разработчики предлагают фанам ставить лайки и ретвитить пост. В конечном итоге выберут трех победителей.

"Если хотите, чтобы ваше специальное появилось на снаряде и в то же время помочь нашим друзьям, присоединяйтесь. С нетерпением ждем отправки этой специальной посылки нашим незваным гостям", — говорит военнослужащий.

"С нетерпением ждем отправки этой специальной посылки нашим незваным гостям", — сказал украинский защитник.

Такая идея понравилась далеко не всем. Некоторые пользователи были против "популяризации войны с помощью видеоигр".

послание путину
Скриншот комментария.

Другие же отметили, что это поддержка права на оборону, права на выживание, права на борьбу за независимость. "И да, демократия должна применять оружие для борьбы с захватчиками", — написал пользователь.

послание путину, послание путину на снаряде для гаубицы,
Скриншот комментария.

Еще один из подписчиков написал, что хотел бы видеть свое послание на снаряде.

послание путину, послание путину на снаряде для гаубицы,
Скриншот комментария.
послание путину,
"Мы победим эту страну орков" Слава Украине!"

Напомним, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои. У группировки россиян практически неограниченный запас боеприпасов и железа. Вместе с тем, наступление ВСУ идет широким фронтом.

Ранее Фокус сообщал, что у Путина планируют отправить на Донбасс граждан Северной Кореи. Идею открыто поддерживают в Кремле, российские чиновники рассчитывают на помощь трудолюбивых корейцев.