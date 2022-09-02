Розробник відеоігор запропонував охочим залишити послання Путіну на снарядах ЗСУ (відео)

Найкращі три послання опиняться на снарядах для гаубиць 152 мм. Надалі українські захисники з 24-го окремого штурмового батальйону "переадресують" їх непроханим гостям.

Українська компанія-розробник відеоігор оголосила про конкурс. Переможці отримають можливість прикріпити своє послання до російського президента Володимира Путіна на снарядах для гаубиць 152 мм, призначених для російських військ. Про це повідомляється в Twitter компанії.

Розробник, відомий своїми іграми у жанрі жахів і детективів, такими як Sherlock Holmes, вдався до досить суперечливої схеми збору коштів на свій новий проєкт.

Розробники разом з українськими захисниками з 24-го окремого штурмового батальйону пропонують фанам залишити послання президенту РФ на боєприпасах. Найкраще послання опиниться на снаряді для гаубиці 152 мм.

За словами пресслужби компанії, як напис може бути що завгодно, але все ж таки він має сподобатися авторам цієї ідеї.

[ + – ] Українські захисники з 24-го окремого штурмового батальйону

На опублікованому відеозаписі поряд із військовослужбовцями ЗСУ лежить снаряд, на якому написано: "ваше послання тут".

Розробники пропонують фанам ставити лайки та ретвітити твіт. Зрештою оберуть трьох переможців.

"Якщо хочете, щоб ваше спеціальне з'явилося на снаряді й водночас допомогти нашим друзям, приєднуйтесь. З нетерпінням чекаємо на відправлення цієї спеціальної посилки нашим непроханим гостям", — каже військовослужбовець.

[ + – ] "З нетерпінням чекаємо на відправлення цієї спеціальної посилки нашим непроханим гостям", — сказав український захисник

Така ідея сподобалася далеко не всім. Деякі користувачі були проти "популяризації війни за допомогою відеоігор".

[ + – ] Скріншот коментаря

Інші зазначили, що це підтримка права на оборону, права на виживання, права на боротьбу за незалежність. "І так, демократія має застосовувати зброю для боротьби із загарбниками", — написав користувач.

[ + – ] Скріншот коментаря

Ще один із читачів написав, що хотів би бачити своє послання на снаряді.

[ + – ] Скріншот коментаря

[ + – ] "Ми переможемо цю країну орків" Слава Україні!"

Нагадаємо, що на херсонському напрямку йдуть запеклі бої. В угруповання росіян практично необмежений запас боєприпасів і заліза. Водночас наступ ЗСУ йде широким фронтом.

Раніше Фокус повідомляв, що в Путіна планують відправити на Донбас громадян Північної Кореї. Ідею відкрито підтримують у Кремлі, російські чиновники розраховують на допомогу працьовитих корейців.