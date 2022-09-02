"Дешевая сила": Кремль хочет направить граждан Северной Кореи на Донбасс

Идею открыто поддерживают российские чиновники, которые рассчитывают на помощь трудолюбивых корейцев. По словам посла РФ в КНДР, северокорейцев можно бросить в "самые тяжелые условия".

Руководство КНДР выразило заинтересованность в том, чтобы направить своих строителей в оккупированные регионы Украины и помочь Кремлю восстановить разрушения. Об этом сообщает Fox News.

Северокорейский посол в Москве недавно провел встречу с двумя представителями оккупированных территорий Донбасса и выразил оптимизм в том, что касается сферы трудовой миграции. По словам посла, его страна ослабляет пограничные ограничения, связанные с пандемией.

Эту идею открыто поддерживают высокопоставленные российские чиновники и дипломаты, которые рассчитывают на дешевую рабочую силу трудолюбивых корейцев. По словам посла РФ в Северной Корее, северокорейцев можно будет бросить в "самые тяжелые условия".

По словам Ребекки Коффлер, бывшего офицера военной разведки США, которая специализируется на РФ, с репутационной точки зрения Путин пытается показать, что Россия не полностью изолирована и у нее все еще есть друзья, несмотря на жесткие санкции.

"С практической точки зрения в этом есть смысл: кто еще будет это делать? На Донбассе сложные условия, к тому же, у российских войск наблюдаются сложности с вербовкой новобранцев", — пояснила эксперт.

В июле Северная Корея стала единственной страной, за исключением РФ и Сирии, признавшей "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

По оценкам правозащитных групп, за последние несколько лет северокорейский диктатор Ким Чен Ын направил десятки тысяч своих обедневших граждан в трудовые лагеря на территорию России. Это приносит доход северокорейскому режиму.

Напомним, что Северная Корея сближается с Кремлем на фоне войны. Российское руководство может помочь КНДР военными технологиями.

Ранее Фокус сообщал, что в КНДР депутаты парламента разрыдались после сообщений о болезни кормчего.