Мужчина во Львове бросил боевые гранаты в копов, ему грозит пожизненное заключение (фото)

Гражданин, до конфликта с силовиками, вел себя неадекватно на улице и угрожал прохожим расправой.

Во Львове полицейские задержали 24-летнего мужчину, который бросил две гранаты в правоохранителей и их служебный автомобиль. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

Правоохранители в воскресенье, 4 сентября, получили информацию о том, что на улице Белогорской неизвестный мужчина угрожает прохожим боевой гранатой. По прибытию на место ЧП полицейские установили, что гражданин ведет себя неадекватно и не реагирует на требования силовиков.

Более того, во время беседы мужчина бросил боевую гранату в сторону правоохранителей, а и еще одну — в служебный автомобиль. К счастью, как отмечает пресс-служба, в результате взрывов никто не пострадал.

"Правоохранители установили личность злоумышленника, 24-летнего жителя города Харьков, а также его 29-летнего брата, скрывавшегося в доме. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о задержании братьев в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", — продолжили в пресс-службе Нацполиции.

Также сообщается, что по факту инцидента во Львове открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 348 — "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Если вина 24-летнего жителя Харькова будет доказана в суде — ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

[ + – ] 24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты [ + – ] 24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты [ + – ] 24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты [ + – ] 24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты [ + – ] 24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты

Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация о вооруженных разборках в Днепре. По данным журналистов, на одной из улиц города неизвестные напали и избили мужчину, а сам момент ЧП был зафиксирован камерами видеонаблюдения. СМИ также предполагали, что к вооруженным разборкам могут быть причастны местные бизнесмены Александр Петровский и Эмиль Арутюнян.

Также сообщалось, что в Киеве на одном из блокпостов военнослужащие застрелили нарушителя комендантского часа.