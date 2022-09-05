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Украина

Мужчина во Львове бросил боевые гранаты в копов, ему грозит пожизненное заключение (фото)

Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты

Гражданин, до конфликта с силовиками, вел себя неадекватно на улице и угрожал прохожим расправой.

Во Львове полицейские задержали 24-летнего мужчину, который бросил две гранаты в правоохранителей и их служебный автомобиль. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

Правоохранители в воскресенье, 4 сентября, получили информацию о том, что на улице Белогорской неизвестный мужчина угрожает прохожим боевой гранатой. По прибытию на место ЧП полицейские установили, что гражданин ведет себя неадекватно и не реагирует на требования силовиков.

Более того, во время беседы мужчина бросил боевую гранату в сторону правоохранителей, а и еще одну — в служебный автомобиль. К счастью, как отмечает пресс-служба, в результате взрывов никто не пострадал.

"Правоохранители установили личность злоумышленника, 24-летнего жителя города Харьков, а также его 29-летнего брата, скрывавшегося в доме. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о задержании братьев в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", — продолжили в пресс-службе Нацполиции.

Также сообщается, что по факту инцидента во Львове открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 348 — "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего";
  • ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Если вина 24-летнего жителя Харькова будет доказана в суде — ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
24-летний мужчина во Львове кинул в копов боевые гранаты
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание
Львов гранаты копы полицейские покушение задержание

Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация о вооруженных разборках в Днепре. По данным журналистов, на одной из улиц города неизвестные напали и избили мужчину, а сам момент ЧП был зафиксирован камерами видеонаблюдения. СМИ также предполагали, что к вооруженным разборкам могут быть причастны местные бизнесмены Александр Петровский и Эмиль Арутюнян.

Также сообщалось, что в Киеве на одном из блокпостов военнослужащие застрелили нарушителя комендантского часа.