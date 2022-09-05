Чоловік у Львові кинув бойові гранати у копів, йому загрожує довічне ув'язнення (фото)

Громадянин, до конфлікту з силовиками, поводився неадекватно на вулиці та погрожував перехожим розправою.

У Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який кинув дві гранати у правоохоронців та їхній службовий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

Правоохоронці у неділю, 4 вересня, отримали інформацію про те, що на вулиці Білогірській невідомий чоловік загрожує перехожим бойовою гранатою. Після прибуття на місце НП поліцейські встановили, що громадянин поводиться неадекватно і не реагує на вимоги силовиків.

Щобільше, під час бесіди чоловік кинув бойову гранату у бік правоохоронців, а ще одну — у службовий автомобіль. На щастя, як зазначає пресслужба, внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

"Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку. На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває", — продовжили у пресслужбі Нацполіції.

Також повідомляється, що за фактом інциденту у Львові відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 348 — "Зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Якщо провину 24-річного мешканця Харкова доведуть у суді — йому загрожує аж до довічного ув'язнення.

[ + – ] 24-річний чоловік у Львові кинув у копів бойові гранати [ + – ] 24-річний чоловік у Львові кинув у копів бойові гранати [ + – ] 24-річний чоловік у Львові кинув у копів бойові гранати [ + – ] 24-річний чоловік у Львові кинув у копів бойові гранати [ + – ] 24-річний чоловік у Львові кинув у копів бойові гранати

Нагадаємо, наприкінці серпня у ЗМІ з'явилася інформація про збройні розбирання в Дніпрі. За даними журналістів, на одній із вулиць міста невідомі напали та побили чоловіка, а сам момент НП був зафіксований камерами відеоспостереження. ЗМІ також припускали, що до збройних розбірок можуть бути причетні місцеві бізнесмени Олександр Петровський та Еміль Арутюнян.

Також повідомлялося, що у Києві на одному з блокпостів військовослужбовці застрелили порушника комендантської години.