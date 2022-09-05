Чоловік у Львові кинув бойові гранати у копів, йому загрожує довічне ув'язнення (фото)
Громадянин, до конфлікту з силовиками, поводився неадекватно на вулиці та погрожував перехожим розправою.
У Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який кинув дві гранати у правоохоронців та їхній службовий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.
Правоохоронці у неділю, 4 вересня, отримали інформацію про те, що на вулиці Білогірській невідомий чоловік загрожує перехожим бойовою гранатою. Після прибуття на місце НП поліцейські встановили, що громадянин поводиться неадекватно і не реагує на вимоги силовиків.
Щобільше, під час бесіди чоловік кинув бойову гранату у бік правоохоронців, а ще одну — у службовий автомобіль. На щастя, як зазначає пресслужба, внаслідок вибухів ніхто не постраждав.
"Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку. На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває", — продовжили у пресслужбі Нацполіції.
Також повідомляється, що за фактом інциденту у Львові відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу:
- ст. 348 — "Зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця";
- ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Якщо провину 24-річного мешканця Харкова доведуть у суді — йому загрожує аж до довічного ув'язнення.
Нагадаємо, наприкінці серпня у ЗМІ з'явилася інформація про збройні розбирання в Дніпрі. За даними журналістів, на одній із вулиць міста невідомі напали та побили чоловіка, а сам момент НП був зафіксований камерами відеоспостереження. ЗМІ також припускали, що до збройних розбірок можуть бути причетні місцеві бізнесмени Олександр Петровський та Еміль Арутюнян.
Також повідомлялося, що у Києві на одному з блокпостів військовослужбовці застрелили порушника комендантської години.