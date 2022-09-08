Бюджетные места для ВПЛ: студенты-переселенцы смогут бесплатно учиться в украинских вузах

Нововведение касается граждан Украины, получающих специальное предвысшее и высшее образование на коммерческой основе.

Студенты из числа вынужденно перемещенных лиц и жителей особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение. Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины.

Как уточняется, новые нормы будут действовать для тех граждан Украины, кто получает специальное предвысшее и высшее образование на коммерческой основе.

Министерство образование и науки Украины разработало соответствующий проект постановления с учетом предложений Минреинтеграции. В частности. нормы расширили на тех студентов, кто вынужден оставаться на временно оккупированных территориях.

В конце августа Минреинтеграции опубликовало список территориальных громад, находящихся в местах проведения боевых действий, а также считающихся временно оккупированной территорией. Список постоянно обновляется с учетом изменения ситуации, отмечает пресс-служба.

Напомним, студенты из Украины смогут учиться бесплатно в Польше. Программа для украинцев Studiujepracuje.pl подходит для граждан от 18 до 25 лет, которые хотят совмещать учебу и работу.