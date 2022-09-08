Студенты из Украины в Польше смогут учиться бесплатно: что для этого нужно

Программа для студентов из Украины в Польше предполагает бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах, но с одним условиям.

Польша принимает студентов из Украины и даже предлагает им бесплатное обучение, если ученики найдут себе постоянное место работы. Таким студентам даже обещают оплачивать проживание, транспорт и каникулы. Об этом сообщает издание "Наша Польша".

Кто может стать частью программы?

Программа для студентов из Украины Studiujepracuje.pl подходит для граждан от 18 до 25 лет, которые хотят совмещать учебу в Польше и работу. Студенты сами выбирают специальность и учебное заведение – есть около 200 направлений. Здесь сразу можно выбрать специальность и увидеть доступные вакансии для работы. В проекте задействованы 85 польских городов. Участникам проекта также обещают помочь найти работу с хорошей зарплатой. К тому, работающих студентов обеспечат:

полной компенсацией стоимости обучения;

бесплатным проживанием. Участники проекта получат жилье на весь период обучения. Также предлагается компенсация 600 злотых (4,6 тыс гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;

проездом в общественном транспорте – 150 злотых (1,1 тыс гривен);

частным медицинским страхованием;

бонусом на каникулы — 1,8 тыс злотых (13,9 тыс гривен) раз в год.

Как подать заявку?

Программа Studiujepracuje.pl для студентов из Украины рассчитана на выпускников школ (свидетельство о получении среднего образования на базе 11 классов). Дальше уже на самом сайте программы нужно заполнить форму со своими контактными данными и ждать звонка.

Также к проекту могут присоединиться те, кто уже учится в Польше на заочной форме. Для этого необходимо предоставить справку о статусе студента или ученика одного из польских учебных заведений, а также зарегистрироваться через форму заявки.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше начнут выплачивать новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за нового вторжения России в Украину.

Также напомним, что в одного из городов Австрии продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев.