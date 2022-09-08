Студенти з України в Польщі зможуть навчатись безплатно: що для цього потрібно

Програма для студентів з України в Польщі передбачає безплатне навчання у вузах та профтехучилищах, але за однією умовою.

Польща приймає студентів з України та навіть пропонує їм безплатне навчання, якщо учні знайдуть собі постійне місце роботи. Таким студентам навіть обіцяють оплачувати проживання, транспорт та канікули. Про це повідомляє видання "Наша Польща".

Хто може стати частиною програми?

Програма для студентів з України Studiujepracuje.pl підходить для громадян віком від 18 до 25 років, які хочуть поєднувати навчання у Польщі та роботу. Студенти самі обирають спеціальність та навчальний заклад — є близько 200 напрямків. Тут одразу можна вибрати спеціальність та побачити доступні вакансії для роботи. У проєкті задіяно 85 польських міст. Учасникам проєкту також обіцяють допомогти знайти роботу із гарною зарплатою. До того, робочих студентів забезпечать:

повною компенсацією вартості навчання;

безплатним проживанням. Учасники проєкту отримають житло на період навчання. Також пропонують компенсацію 600 злотих (4,6 тис. гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;

проїздом у громадському транспорті — 150 злотих (1,1 тис. гривень);

приватним медичним страхуванням;

бонусом на канікули — 1,8 тис. злотих (13,9 тис. гривень) щорічно.

Як подати заявку?

Програма Studiujepracuje.pl для студентів з України розрахована на випускників шкіл (свідоцтво про здобуття середньої освіти на базі 11 класів). Далі вже на самому сайті програми потрібно заповнити форму зі своїми контактними даними та чекати на дзвінок.

Також до проєкту можуть приєднатися ті, хто вже навчається у Польщі на заочній формі. Для цього необхідно надати довідку про статус студента чи учня одного з польських навчальних закладів, а також зареєструватись через форму заявки.

Раніше Фокус розповідав, що у Польщі почнуть виплачувати нову фінансову допомогу українським жінкам та дітям, які постраждали через нове вторгнення Росії в Україну.

Також нагадаємо, що в одному з міст Австрії продовжили безплатний проїзд у громадському транспорті для українських біженців.