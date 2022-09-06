У Відні продовжили безплатний проїзд у громадському транспорті для українських біженців

Поки деякі країни Європи змінюють правила перебування українських біженців, Австрія продовжує безплатну ініціативу для наших громадян.

Безплатний проїзд у громадському транспорті Відня для українських біженців продовжили до кінця вересня 2022 року. Про це повідомляє найбільша транспортна компанія міста Wiener Stadt.

Для безплатної поїздки громадським транспортом потрібно пред'явити паспорт громадянина України. У компанії також нагадують, що цією послугою можуть користуватися українці, які прибули в Австрію з початку великого вторгнення Росії в Україну.

Також біженці в Австрії безплатно їздять потягами Австрійської державної залізниці з квитком Not-Ticket Ukraine. Про закінчення цієї ініціативи наразі не повідомлялося.

Скільки економлять українці на поїздках у Відні

У громадському транспорті Відня діють одразу кілька категорій квитків:

стандартний — 2,4 євро

пільговий — 1,5 євро

денний — 5,8 євро

безлімітний — на 24 години (8 євро), на 48 годин (14,1 євро), на 72 години (17,1 євро).

Зазначимо, що за пільговим квитком право на безплатний проїзд надається дітям до 15 років і пенсіонерам віком від 64 років. Діти віком до 6 років у громадському транспорті столиці їздять безплатно.

Як повідомляв Фокус, із 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обмінювати українські гривні на євро в шести містах країни. Послуга доступна для повнолітніх українців, які зареєстровані в Латвії як українські біженці.

Нагадаємо, Нацбанк Польщі з 10 вересня скасовує програму, за якою українці обмінювали гривню на злоті за офіційним курсом і без комісії у банку PKO Bank Polski. З 25 березня цією програмою скористалися близько 80 тисяч українців у Польщі.