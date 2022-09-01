У ще одній країні ЄС дозволили обмін готівкової гривні: які умови

Національний банк України та Банк Латвії уклали угоду, за якою українці, зареєстровані як біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро в латвійських банках

Європейські країни продовжують надавати українцям можливість міняти готівку на євро. З 5 вересня обмін готівки стане доступним для наших громадян у Латвії, повідомляє пресслужба НБУ.

Умови обміну

Обміняти гривню на євро можна буде у відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" у шести містах Латвії. Послуга доступна для повнолітніх українців, які зареєстровані у Латвії як українські біженці. Одна людина може обміняти на євро до 10 000 грн, використовуючи купюри від 100 до 1 тис. грн.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, що визначається НБУ", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні деяким громадянам, що повернулися додому, виплачуватимуть фіндопомогу в розмірі 18 тисяч грн. Таку ініціативу реалізують у межах програми Vidnova Ukraine, на виплати можуть розраховувати:

громадяни, які були змушені виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, але вирішили цієї осені повернутися до України;

українці, які планують далі створювати додану вартість у своєму секторі та ділитися досвідом, набутим за кордоном;

хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хочуть займатися, повернувшись до України;

хто потребує нових партнерів та однодумців в Україні з досвідом вимушеної міграції

Також Фокус писав, що Нацбанк Польщі з 10 вересня скасовує програму, за якою українці обмінювали гривню на злоті за офіційним курсом та без комісії в банку PKO Bank Polski. З 25 березня цією програмою скористалося близько 80 тисяч українців у Польщі.