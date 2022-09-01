В Україні виплачуватимуть 18 тисяч гривень біженцям, які повернулися: хто може отримати

Деякі громадяни України, які через російську агресію виїхали за кордон, після повернення можуть отримати грошову допомогу.

Незважаючи на війну, що триває, багато українців повертаються додому. Часто таким людям доводиться розпочинати життя в рідній країні з нуля, тому в Україні деяким біженцям виплачуватимуть фінансову допомогу в межах програми Vidnova Ukraine.

Зазначається, що на фіндопомогу можуть розраховувати:

громадяни, які були змушені виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, але вирішили цієї осені повернутися в Україну;

українці, які планують далі створювати додану вартість у своєму секторі та ділитися досвідом, набутим за кордоном;

хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хочуть займатися, повернувшись в Україну;

хто потребує нових партнерів та однодумців в Україні з досвідом вимушеної міграції.

Ініціатори фінансової підтримки кажуть, що для початку гроші видаватимуть українцям, з досвідом роботи в таких сферах:

культурний менеджмент;

художні проєкти;

неформальна освіта;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

Скільки платитимуть українцям?

Щомісячна стипендія для поновлення діяльності в Україні передбачає виплату у розмірі 18 тис. грн. Окрім грошей, у межах програми може бути наданий пакет підтримки на новому місці проживання з подальшою організацією роботи.

"Якщо учасник/учасниця стане частиною нової організації, вона може отримати адміністративну підтримку від організації, коучинг або консультування від експерта учасника в процесі відкриття нової справи тощо", — йдеться у повідомленні Vidnova Fellowship Ukraine.

Програма грошової виплати діятиме з 1 жовтня 2022 року по 1 січня 2023 року.

Як подати заявку на фіндопомогу?

Для цього до 10 вересня потрібно заповнити спеціальну форму на сайті організації та зазначити:

ПІБ;

номер телефону;

електронну пошту;

у якому місті жили до війни та в яку країну переїхали з початком війни;

у якому місті плануєте жити після повернення в Україну;

розповісти про себе й обрати сферу діяльності.

Раніше Фокус писав, що в Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через вторгнення Росії в Україну. Фінансову підтримку буде надано дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, і жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.

Також Фокус розповідав, як українцям, які виїхали за кордон через війну, не втратити допомоги та статусу біженця в чужій країні, щоб на якийсь час повернутися додому.