В Украине будут выплачивать 18 тысяч гривен вернувшимся беженцам: кто может получить

Некоторые граждане Украины, которые из-за российской агрессии выехали за границу, при возвращении могут получить денежную помощь.

Несмотря на продолжающуюся войну многие украинцы возвращаются домой. Часто таким людям приходится начинать жизнь в родной стране с нуля, поэтому в Украине некоторым беженцам будут выплачивать финансовую помощь в рамках программы Vidnova Ukraine.

Отмечается, что на финпомощь могут рассчитывать:

граждане, которые были вынужденные выехать в другую европейскую страну после 22 февраля, но решившие этой осенью вернуться в Украину;

украинцы, которые планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и делиться опытом, приобретенным за границей;

кто ищет поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;

кто нуждается новых партнерах и единомышленниках в Украине с опытом вынужденной миграции.

Инициаторы финансовой поддержки говорят, что для начала деньги будут выдавать украинцам, с опытом работы в таких сферах:

культурный менеджмент;

художественные проекты;

неформальное образование;

социальные инновации и социальное предпринимательство;

защита прав человека;

медиа;

экология и охрана окружающей среды.

Сколько будут платить вернувшимся украинцам?

Ежемесячная стипендия для возобновления деятельности в Украине предусматривает выплату в размере 18 тыс. грн. Кроме денег, в рамках программы может быть предоставлен пакет поддержки на новом месте жительства с дальнейше организацией работы.

"Если участник/участница станет частью новой организации, она может получить административную поддержку от организации, коучинг или консультирование от эксперта участника при открытии нового дела и т.д.", — говорится в сообщении Vidnova Fellowship Ukraine.

Программа денежной выплаты будет действовать с 1 октября 2022 по 1 января 2023 года.

Как подать заявку на финпомощь?

Для этого до 10 сентября нужно заполнить специальную форму на сайте организации и указать:

ФИО;

номер телефона;

электронную почту;

в каком городе жили до войны и в какую страну переехали с началом войны;

в каком городе планируете жить после возвращения в Украину;

рассказать о себе и выбрать сферу деятельности.

Ранее Фокус писал, что в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину. Финансовая поддержка будет оказана детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.

Также Фокус рассказывал, как украинцам, выехавшим за рубеж из-за войны, не потерять пособия и статус беженца в чужой стране, чтобы на время вернуться домой.