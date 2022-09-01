В еще одной стране ЕС разрешили обмен наличной гривни: какие условия

Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили соглашение, по которому украинцы, зарегистрированные в качестве беженцев, смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках

Европейские страны продолжают предоставлять украинцам возможность менять наличные гривны на евро. С 5 сентября обмен наличных денег станет доступным для наших граждан в Латвии, сообщает пресс-служба НБУ.

Условия обмена

Обменять гривну на евро можно будет в отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии. Услуга доступна для совершеннолетних украинцев, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы. Один человек может обменять на евро до 10 000 грн используя купюры от 100 до 1 тыс грн.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине некоторым вернувшимся домой гражданам будут выплачивать финпомощь в размере 18 тысяч грн. Такую инициативу реализовывают в рамках программы Vidnova Ukraine, на выплаты могут рассчитывать:

граждане, которые были вынужденные выехать в другую европейскую страну после 22 февраля, но решившие этой осенью вернуться в Украину;

украинцы, которые планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и делиться опытом, приобретенным за границей;

кто ищет поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;

кто нуждается новых партнерах и единомышленниках в Украине с опытом вынужденной миграции

Также Фокус писал, что Нацбанк Польши с 10 сентября отменяет программу, по которой украинцы обменивали гривну на злотые по официальному курсу и без комиссии в банке PKO Bank Polski. С 25 марта этой программой воспользовалось около 80 тысяч украинцев в Польше.