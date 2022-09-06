В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев

Пока некоторые страны Европы меняют правила пребывания украинских беженцев, Австрия продлевает бесплатную инициативу для наших граждан.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Вены для украинских беженцев продлили до конца сентября 2022 года. Об этом сообщает крупнейшая транспортная компания города Wiener Stadt.

Для бесплатной поездки в общественном транспорте нужно предъявить паспорт гражданина Украины. В компании также напоминают, что этой услугой могут пользоваться украинцы, которые прибыли в Австрию с началом большого вторжения России в Украину.

Также беженцы в Австрии бесплатно ездят поездами Австрийской государственной железной дороги с билетом Not-Ticket Ukraine. Об окончании этой инициативы пока не сообщалось.

Сколько экономят украинцы на поездках в Вене

В общественном транспорте Вены действуют сразу несколько категорий билетов:

стандартный — 2,4 евро

льготный — 1,5 евро

дневной — 5,8 евро

безлимитный — на 24 часа (8 евро), на 48 часов ( 14,1 евро), на 72 часа (17,1 евро).

Отметим, что по льготному билету право на бесплатный проезд предоставляется детям до 15 лет и пенсионерам старше 64 лет. Дети до 6 лет в общественном транспорте столицы ездят бесплатно.

Как сообщал Фокус, с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменивать украинские гривны на евро в шести городах страны. Услуга доступна для совершеннолетних украинцев, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы.

Напомним, Нацбанк Польши с 10 сентября отменяет программу, по которой украинцы обменивали гривну на злотые по официальному курсу и без комиссии в банке PKO Bank Polski. С 25 марта этой программой воспользовалось около 80 тысяч украинцев в Польше.