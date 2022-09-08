Бюджетні місця для ВПО: студенти-переселенці зможуть безплатно навчатися в українських вишах

Нововведення стосується громадян України, які здобувають спеціальну передвищу та вищу освіту на комерційній основі.

Студенти з-поміж вимушено переміщених осіб та мешканців особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання. Про це повідомляють на сайті Міністерства з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України.

Як уточнюють, нові норми діятимуть для тих громадян України, хто здобуває спеціальну передвищу та вищу освіту на комерційній основі.

Міністерство освіти та науки України розробило відповідний проєкт постанови з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції. Зокрема, норми розширили для тих студентів, хто змушений залишатися на тимчасово окупованих територіях.

Наприкінці серпня Мінреінтеграції опублікувало список територіальних громад, що перебувають у місцях проведення бойових дій, а також вважаються тимчасово окупованою територією. Список постійно оновлюється з огляду на зміну ситуації, зазначає пресслужба.

Нагадаємо, студенти з України зможуть навчатися безплатно у Польщі. Програма для українців Studiujepracuje.pl підходить для громадян віком від 18 до 25 років, які хочуть поєднувати навчання та роботу.