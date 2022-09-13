Нехватка кислорода: ВОЗ прогнозирует резкий скачок больных коронавирусом уже скоро

Гендиректор ВОЗ заявил, что война в Украине увеличила риски распространения не только коронавируса, но и других болезней. Среди них полиомиелит, которым часто болеют дети.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что в Украине к октябрю начнется пик заболеваемости коронавирусом. Так, это приведет к тому, что больницы будут близки к пределу своей вместимости. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Reuters.

"Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев COVID-19 в Украине", — заявил Гебрейесус на конференции Европейского регионального комитета ВОЗ в Тель-Авиве.

По его словам, прогнозируется серьезная нехватка кислорода для больных, так как главные источники снабжения находятся в оккупированных РФ частях страны. Более того, кислород необходим также пациентам с другими заболеваниями.

Также в материале сказано, что полномасштабное вторжение России в Украину сильно повлияло на сферу здравоохранения в стране. Так, ВОЗ подтвердила более 500 атак на медицинскую инфраструктуру, в результате которых погибло около 100 человек. Гебрейесус также сказал, что война может увеличить распространение полиомиелита.

"Мы также глубоко обеспокоены возможностью международного распространения полиомиелита из-за пробелов в охвате иммунизацией и массовых перемещений населения, связанных с войной", — сказал он.

Журналисты пишут, что в Украине наблюдаются низкий охват вакцинацией как от COVID, так и от полиомиелита. Это инфекционное заболевание, которое поражает чаще всего детей.

Ранее Фокус эстонские роботы для перевозки раненых TheMIS уже в Украине. Под Киевом украинские медики проводят испытания беспилотного транспортера, за захват которого в РФ пообещали вознаграждение в 1 млн рублей.

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