Генпрокуратура Украины опровергла задержание учителей в Харьковской области

Информация о том, что на территории Харьковской области задержали российских учителей поступила от вице-премьера Ирины Верещук. Однако пока эти данные не подтвердились.

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Генеральная прокуратура Украины опровергла информацию о задержании в Харьковской области учителей из России. Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявил начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Игорь Белоусов.

"По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях Харьковской области", — сообщил чиновник.

Также журналисты издания пишут, что по их данным из областных прокуратур Харьковской, Донецкой и Луганской областей, учителей из РФ не задерживали.

Информация о задержании учителей

12 сентября появилась публикация издания "Страна.ua", где сообщалось, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью заявила, что в освобожденных населенных пунктах Харьковской области задержали учителей из РФ, которые приехали для преподавания по российской программе в украинских школах. По ее словам, им будет предъявлено обвинение по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

О задержании российских учителей в Купянске сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В экспрессивной форме он написал, что для них учебный год не закончится еще лет 15, намекая, таким образом, на уголовное наказание.

Также информацию о задержании учителей из РФ прокомментировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире Breakfast Show он сказал, что пока не может подтвердить заявление вице-премьера Верещук, но уточнил, что если такие задержания были, то на них не распространяется действие юридических конвенций относительно военнослужащих.

Версия российской стороны

В свою очередь глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью агентству ТАСС сообщил, информация о задержании учителей из России в Харьковской области не соответствует действительности. По его словам, все те, кто отправился работать в Украину, находятся на подконтрольных российскими войсками территориях.

Вместе с тем, в Telegram "Следком", который якобы является официальным каналом Следственного комитета России был опубликован пост, где сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области. В сообщении уточнялось, что украинские власти якобы организовали их уголовное преследование.

"По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — говорилось в сообщении.

Ранее, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинцы, которые планируют принять участие в возможных псевдореферендумах в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, понесут уголовное наказание. Она посоветовала украинцам воздержаться от участия в подобных мероприятиях и по возможности эвакуироваться с временно оккупированных территорий.