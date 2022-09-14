Генпрокуратура України спростувала затримання вчителів у Харківській області

Інформація про те, що на території Харківської області затримали російських вчителів, надійшла від віцепрем'єрки Ірини Верещук. Однак поки що ці дані не підтвердилися.

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Генеральна прокуратура України спростувала інформацію про затримання у Харківській області вчителів із Росії. Про це в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив начальник департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Ігор Бєлоусов.

"За даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованих територіях Харківської області", — повідомив чиновник.

Також журналісти видання пишуть, що, за їхніми даними, з обласних прокуратур Харківської, Донецької та Луганської областей, вчителів з РФ не затримували.

Інформація про затримання вчителів

12 вересня з'явилася публікація видання "Страна.ua", де повідомлялося, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю заявила, що у звільнених населених пунктах Харківської області затримали вчителів із РФ, які приїхали для викладання за російською програмою в українських школах.. За її словами, їм буде пред'явлено звинувачення за ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Про затримання російських вчителів у Куп'янську повідомив у Telegram депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. В експресивній формі він написав, що для них навчальний рік не закінчиться ще років 15, натякаючи таким чином на кримінальне покарання.

Також інформацію про затримання вчителів із РФ прокоментував радник Офісу президента України Михайло Подоляк. В ефірі Breakfast Show він сказав, що поки що не може підтвердити заяву віцепрем'єрки Верещук, але уточнив, що якщо такі затримання були, то на них не поширюється дія юридичних конвенцій щодо військовослужбовців.

Версія російської сторони

Зі свого боку глава Міносвіти Росії Сергій Кравцов в інтерв'ю агентству ТАСС повідомив, що інформація про затримання вчителів з Росії в Харківській області не відповідає дійсності. За його словами, всі ті, хто вирушив працювати в Україну, перебувають на підконтрольних російським військам територіях.

Разом з тим, у Telegram "Следком", який нібито є офіційним каналом Слідчого комітету Росії, було опубліковано посаду, де повідомлялося, що голова СК РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання українськими військовослужбовцями вчителів, які викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області. У повідомленні уточнювалося, що українська влада нібито організувала їхнє кримінальне переслідування.

"За дорученням глави відомства слідчі СК Росії розслідують обставини події, діям усіх причетних осіб буде надано правову оцінку", — йшлося в повідомленні.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українці, які планують взяти участь у можливих псевдореферендумах у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, понесуть кримінальне покарання. Вона порадила українцям утриматися від участі у подібних заходах і за можливості евакуюватися з тимчасово окупованих територій.