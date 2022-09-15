ДТП с Зеленским: Подоляк утверждает, что виновник был под "стимуляторами"

Советник главы ОП не уточнил, о каких именно веществах идет речь. По его словам, автомобиль, который врезался в президентский кортеж, нанес только материальный ущерб.

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Cоветник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что водитель, который, предположительно, устроил аварию с участием кортежа президента Владимира Зеленского, был под воздействием определенного рода стимуляторов. Об этом сообщает 24 канал.

По словам Подоляка, инцидент произошел глубокой ночью. "У человека, который был за рулем, имелись определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете, там определенные "стимуляторы" были", — уточнил советник.

О том, какие именно это были "стримуляторы", он не сообщил. Возможно, подразумевается воздействие алкоголя или других наркотических средств.

Угрозы здоровью президента нет, в результате ДТП был нанесен только материальный ущерб, сказал Подоляк. По его словам, разбирательство продолжается, а результатов проведенного расследования можно ожидать в ближайшие часы или дни.

Напомним, что ДТП, в котором пострадал автомобиль президента, произошло в ночь на 15 сентября, на проспекте Победы в Киеве. Водитель транспортного средства протаранил автомобиль Зеленского, и еще одно транспортное средство из кортежа.

Известно, что пострадал только транспорт предполагаемого виновника происшествия. Медики из кортежа оказали президенту первую помощь, в дальнейшем ему помогали врачи скорой, которые прибыли на место аварии.

Ранее Фокус сообщал, что в ГБР расследуют ДТП с президентом Зеленским. Следователи проверят обстоятельства, при которых травмы головы получил водитель транспортного средства, столкнувшегося с президентским кортежем.