ДТП із Зеленським: Подоляк стверджує, що винуватець був під "стимуляторами"

Радник голови ОП не уточнив, про які саме речовини йдеться. За його словами, автомобіль, який врізався в президентський кортеж, завдав лише матеріальних збитків.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що водій, який, ймовірно, влаштував аварію за участю кортежу президента Володимира Зеленського, був під впливом певних стимуляторів. Про це повідомляє 24 канал.

За словами Подоляка, інцидент стався глибокої ночі. "Людина, яка була за кермом, мала певні "проблеми зі здоров'ям". Ну ви розумієте, там певні "стимулятори" були", — уточнив радник.

Про те, які саме це були стримулятори, він не повідомив. Можливо, мається на увазі вплив алкоголю чи інших наркотичних засобів.

Загрози здоров'ю президента немає, внаслідок ДТП було завдано лише матеріальних збитків, сказав Подоляк. За його словами, розгляд триває, а результати проведеного розслідування очікуються найближчими годинами або днями.

Нагадаємо, що ДТП, в якому постраждав автомобіль президента, сталося в ніч на 15 вересня, на проспекті Перемоги у Києві. Водій транспортного засобу протаранив автомобіль Зеленського та ще один транспортний засіб з кортежу.

Відомо, що постраждав лише транспорт імовірного винуватця події. Медики з кортежу надали президенту першу допомогу, надалі йому допомагали лікарі швидкої, які прибули на місце аварії.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДБР розслідують ДТП із президентом Зеленським. Слідчі перевірять обставини, за яких травму голови отримав водій транспортного засобу, який зіткнувся із президентським кортежем.