Фанера и пленка не выход: в Украине может возникнуть дефицит стекла, — NYT (фото)

В Украине разрушено около 144 000 домов и повреждено 44 млн кв. метров жилья. По данным ООН, миллионы украинцев живут в домах, плохо приспособленных для проживания в зимних условиях.

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Масштабные разрушения в Украине из-за военных действий может спровоцировать нехватку стекла, поскольку гуманитарные организации оценивают количество разбитых окон в стране миллионами. Дефицит стекла может стать острой проблемой в преддверии зимы для тех украинцев, жилье которых повреждено в результате обстрелов или по иной причине. О том как украинцы готовят свое жилье к приходу холодов пишет издание The New York Times.

Обозреватели отмечают, что Украина сталкивается с множеством кризисов на фоне войны с Россией и одной из проблем является подготовка поврежденных домов к зиме. При этом неотложным делом буде ремонт или замена окон, для которых нужно стекло. Иногда люди из-за нехватки этого материала используют фанеру или полиэтиленовую пленку, однако по сути стекло ничем заменить нельзя, потому что пленка не удерживает тепло, а фанера не пропускает солнечный свет.

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Журналисты пишут, что еще до войны Украина испытывала некоторые проблемы со стеклом, из-за того, что один из крупнейших украинских заводов находился на Донбассе, который вследствие обстрелов был закрыт. Поэтому дефицит стекла перекрывался за счет поставок из России и Беларуси. Теперь же почти большая часть стекла в Украине, по словам двух дистрибьюторов, импортируется из более дорогих европейских рынков.

Из-за удорожания энергоносителей цены на этот материал растут, поскольку при производстве стекла затраты энергии достаточно велики. Если сложить все факторы — более высокие производственные затраты, повышенный спрос, логистические проблемы Украины — все это в преддверии холодов усугубляет проблему в разы.

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В качестве примера журналисты приводят такие города, как Чернигов и Николаев. Что касается Чернигова, где проживает до 200 тысяч граждан, то он подвергался ударам еще этой весной, но проблема с окнами все еще актуальна. По словам местных властей, сейчас в приоритете ремонт критически важной инфраструктуры, поэтому в городских квартирах еще можно увидеть окна, заколоченные фанерой или пленкой.

Николаев подвергся беспощадному обстрелу со стороны российских войск. По словам мэра города Виталия Кима, ему нужно отремонтировать 50 000 квадратных метров окон — это почти 10 футбольных полей из стекла.

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В целом масштабы разрушений в Украине ошеломляют. По данным источников издания, в стране разрушено около 140 000 жилых домов, повреждено 44 млн кв. метров жилья. Согласно информации ООН миллионы украинцев живут в домах, "плохо приспособленных для обеспечения достаточной защиты от суровых зимних условий".

Ранее сообщалось, что по информации КГГА, в Киеве сформируют выгодное жилье для горожан и переселенцев. Жилье для людей будут покупать за бюджетные деньги, всего город планирует купить около 1 тысячи квартир.