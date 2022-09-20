Фанера та плівка не вихід: в Україні може виникнути дефіцит скла, — NYT (фото)

В Україні зруйновано близько 144 000 будинків та пошкоджено 44 млн кв. метрів житла. За даними ООН, мільйони українців живуть у будинках, які погано пристосовані для проживання в зимових умовах.

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Масштабні руйнування в Україні через військові дії можуть спровокувати брак скла, оскільки гуманітарні організації оцінюють кількість розбитих вікон у країні мільйонами. Дефіцит скла може стати гострою проблемою напередодні зими для тих українців, житло яких пошкоджено внаслідок обстрілу чи з іншої причини. Про те, як українці готують своє житло до приходу холодів, пише видання The New York Times.

Оглядачі зазначають, що Україна стикається з багатьма кризами на тлі війни з Росією і однією з проблем є підготовка пошкоджених будинків до зими. Водночас невідкладною справою буде ремонт або заміна вікон, для яких потрібне скло. Іноді люди через нестачу цього матеріалу використовують фанеру або поліетиленову плівку, проте насправді скло нічим замінити не можна, тому що плівка не утримує тепло, а фанера не пропускає сонячне світло.

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Журналісти пишуть, що ще до війни Україна мала деякі проблеми зі склом, через те, що один з найбільших українських заводів знаходився на Донбасі, який внаслідок обстрілів був закритий. Тому дефіцит скла перекривався внаслідок поставок із Росії та Білорусі. Тепер майже більшість скла в Україні, за словами двох дистриб'юторів, імпортується з дорожчих європейських ринків.

Через подорожчання енергоносіїв ціни на цей матеріал зростають, оскільки при виробництві скла витрати енергії досить великі. Якщо скласти всі чинники — вищі виробничі витрати, підвищений попит, логістичні проблеми України — все це напередодні холодів ускладнює проблему в рази.

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Як приклад журналісти наводять такі міста, як Чернігів та Миколаїв. Щодо Чернігова, де проживає до 200 тисяч громадян, то він зазнавав ударів ще цієї весни, але проблема з вікнами все ще актуальна. За словами місцевої влади, зараз у пріоритеті ремонт критично важливої інфраструктури, тому у міських квартирах ще можна побачити вікна, забиті фанерою чи плівкою.

Миколаїв зазнав нещадного обстрілу з боку російських військ. За словами мера міста Віталія Кіма, йому потрібно відремонтувати 50 000 квадратних метрів вікон — майже 10 футбольних полів зі скла.

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Загалом масштаби руйнувань в Україні приголомшують. За даними джерел видання, в країні зруйновано близько 140 тисяч житлових будинків, пошкоджено 44 млн кв. метрів житла. За інформацією ООН, мільйони українців живуть у будинках, "погано пристосованих для забезпечення достатнього захисту від суворих зимових умов".

Раніше повідомлялося, що за інформацією КМДА, у Києві сформують вигідне житло для городян та переселенців. Житло для людей купуватимуть за бюджетні гроші, загалом місто планує купити близько 1 тисячі квартир.