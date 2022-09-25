Освобожденная из плена военный медик Марьяна Мамонова родила дочь

Последний месяц украинка лежала на сохранение в одной из донецких больниц.

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Вернувшаяся из плена медик Марьяна Мамонова стала мамой. Около четырех часов утра 25 сентября в Волынском областном перинатальном центре она родила здоровую девочку весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Первой о появлении на свет внучки сообщила мама Марьяны, а затем новость подхватили и в СМИ. По словам женщины, и роженица, и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Мамонова вернулась в Украину из российского плена, где находилась с 4 апреля, 21 сентября в рамках обмена пленных, в том числе "азовцев". Война застала Марьяну в Мариуполе, где она спасала военных и гражданское население в окруженном городе. Вместе с коллегами и десятками гражданских она пряталсь от обстрелов в металлургическом заводе "Азовмаш", откуда и попала в плен.

По словам Марьяны, о беременности она узнала в середине марта. В плену, по ее словам, к ней относились относительно хорошо, чего не скажешь о других военнослужащих. Родные Марьяны говорили, что девушку содержали в лагере для военнопленных в Еленовке в оккупированной Донецкой области, где в одном из бараков были убиты несколько десятков украинских пленных.

На последнем месяце Мамонову поместили на сохранение в донецкую больницу им. Вишневского, а местный персонал не обижал ее и не унижал, несмотря на то, что со всеми Марьяна общалась на украинском языке, и относился к ней как к любой беременной женщине.

Муж Марьяны, Василий, узнал, что она беременна их первым ребенком, когда она служила на передовой, и с тех пор ее не видел.

"Она действительно хотела рассказать мне об этом лично, но вместо этого прислала мне небольшие намеки — смайлики матери и отца с маленьким ребенком", – говорил он в интервью ВВС.

Напомним, Джон Хардинг, один из британских военнопленных, которые были освобождены из российского плена, рассказал о жестоких избиениях, которым его подвергали российские военнослужащие.