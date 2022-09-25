Звільнена з полону військова медикиня Мар'яна Мамонова народила дочку

Останній місяць українка лежала на збереженні в одній із донецьких лікарень.

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Медикиня Мар'яна Мамонова, що повернулася з полону, стала мамою. Близько четвертої години ранку 25 вересня у Волинському обласному перинатальному центрі вона народила здорову дівчинку вагою 3255 грам та зростом 56 сантиметрів. Першою про появу на світ онуки повідомила мама Мар'яни, а потім новину підхопили й у ЗМІ. За словами жінки, і породілля, і новонароджена почуваються добре.

Мамонова повернулася до України з російського полону, де перебувала з 4 квітня, 21 вересня у межах обміну полонених, зокрема "азовців". Війна застала Мар'яну в Маріуполі, де вона рятувала військових та цивільне населення в оточеному місті. Разом із колегами та десятками цивільних вона ховалась від обстрілів у металургійному заводі "Азовмаш", звідки й потрапила в полон.

За словами Мар'яни, про вагітність вона дізналася у середині березня. У полоні, за її словами, до неї ставилися відносно добре, чого не скажеш про інших військовослужбовців. Рідні Мар'яни казали, що дівчину утримували у таборі для військовополонених у Оленівці в окупованій Донецькій області, де в одному з бараків було вбито кілька десятків українських полонених.

На останньому місяці Мамонову помістили на збереження у донецьку лікарню ім. Вишневського, а місцевий персонал не ображав її та не принижував, незважаючи на те, що з усіма Мар'яна спілкувалася українською мовою, і ставився до неї як до будь-якої вагітної жінки.

Чоловік Мар'яни, Василь, дізнався, що вона вагітна їхньою першою дитиною, коли вона служила на передовій, і відтоді її не бачив.

"Вона дійсно хотіла розповісти мені про це особисто, але натомість надіслала мені невеликі натяки — смайлики матері та батька з маленькою дитиною", — говорив він в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, Джон Хардінг, один з британських військовополонених, які були звільнені з російського полону, розповів про жорстоке побиття, який він зазнавав від російських військовослужбовців.