"Краще б помер, відстрілюючись, замість полону", — британець із ЗСУ розповів про тортури

Джон Гардінг сказав, що, якби він знав, як росіяни поводитимуться з полоненими, він би влаштував снайперське гніздо й намагався б убити когось із них, перш ніж загинути самому.

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Джон Гардінг, один із британських військовополонених, які були звільнені з російського полону, розповів про жорстоке побиття, якого він зазнав від російських військовослужбовців. За словами Гардінга, солдати стрибали по ньому ногами, в результаті більшість ребер була зламана, а в сечі була кров. Про це повідомляє The Telegraph.

Повернувшись напередодні у Великобританію після обміну полоненими, Джон Гардінг розповів, що хотів би, щоб його вбили замість тортур, які влаштовували бойовики з ОРДЛО.

"Якби я знав, як із нами поводитимуться, я б замість того, щоб здатися в полон, влаштував би снайперське гніздо й намагався вбити когось із них, перш ніж убили б мене", — пояснив боєць ЗСУ в інтерв'ю журналістам.

Гардінг опинився в полоні у травні, коли його підрозділ, який захищав оточений Маріуполь, був змушений здатися. Його утримували в трьох різних в'язницях так званої "ДНР", де ухвалили смертний вирок.

У середу його звільнили разом із іншими британцями: Шоном Піннером, Ейденом Есліном, Діланом Гілі та Ендрю Гіллом. Повідомляється, що до звільнення має стосунок колишній власник ФК "Челсі" Роман Абрамович.

За словами Гардінга, бійця "Грузинського легіону", росіяни поводилися з полоненими жахливо. Йому одягли мішок на голову, а руки зчепили кайданками за спиною. Потім на нього накинулося кілька людей, які били його протягом приблизно пів години, стрибаючи та штовхаючи ногами.

"Я думав: "Та вбийте вже мене". Це було найгірше — те, як вони з нами поводилися", — пояснив Гардінг, який служить у лавах ЗСУ з 2018 року, а Україну називає своєю другою батьківщиною.

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Нагадаємо, що багато хто з українських військовополонених зазнавав жорстоких тортур, про це повідомили в ГУР. Більшість бійців мають ознаки того, що в полоні їм доводилося голодувати.

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