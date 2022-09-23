"Лучше бы умер, отстреливаясь, вместо плена", — британец из ВСУ рассказал о пытках

Джон Хардинг сказал, что, знай он, как россияне будут обращаться с пленными, он бы устроил снайперское гнездо и пытался бы убить кого-то из них, прежде чем чем погибнуть самому.

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Джон Хардинг, один из британских военнопленных, которые были освобождены из российского плена, рассказал о жестоких избиениях, которым его подвергали российские военнослужащие. По словам Хардинга, солдаты прыгали по нему ногами, в результате большая часть ребер была сломана, а в моче была кровь. Об этом сообщает The Telegraph.

Вернувшись накануне в Великобританию после обмена пленными, Джон Хардинг рассказал, что предпочел бы, чтобы его убили вместо пыток, которые устраивали боевики из ОРДЛО.

"Если бы я знал, как с нами будут обращаться, я бы вместо того, чтобы сдаться в плен, устроил бы снайперское гнездо и пытался убить кого-то из них, прежде чем убили бы меня", — пояснил боец ВСУ в интервью журналистам.

Хардинг оказался в плену в мае, когда его подразделение, защищавшее осажденный Мариуполь, было вынуждено сдаться. Его содержали в трех разных тюрьмах так называемой "ДНР", где вынесли смертный приговор.

В среду его освободили вместе с другими британцами: Шоном Пиннером, Эйденом Эслином, Диланом Хили и Эндрю Хиллом. Сообщается, что к освобождению имеет отношение бывший владелец ФК "Челси" Роман Абрамович.

По словам Хардинга, бойца "Грузинского легиона", россияне обращались с пленными ужасно. Ему надели мешок на голову, а руки сцепили наручниками за спиной. Затем на него набросилось несколько человек, которые избивали его в течение примерно получаса, прыгая и пиная ногами.

"Я думал: "Да убейте же уже меня. Это было худшее — то, как они с нами обращались", — пояснил Хардинг, который служит в рядах ВСУ с 2018 года, а Украину называет своей второй родиной.

[ + – ] Освобожденный боец Иностранного легиона Эйден Эслин поблагодарил президента Зеленского и саудитов, которые участвовали в освобождении пленных.

Напомним, что многие из украинские военнопленных подвергались жестоким пыткам, об этом сообщили в ГУР. У большинства бойцов есть признаки того, что в плену им приходилось голодать.

Ранее Фокус сообщал, что защитник с "Азвостали" Михаил Дианов вернулся без кости в руке. Михаил находится в госпитале Чернигова, а его родственники начали сбор средств для длительного лечения.