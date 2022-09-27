Кот Левчик из Львовской мэрии дал советы горожанам, как подготовиться к зиме (видео)

По мнению "кошачьего мэра", львовянам следует купить электрообогреватели и сделать запас продуктов и воды.

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Пресс-служба Львовского городского совета выпустила шутливое видео, в котором кот Левчик советует горожанам, как правильно подготовиться к зимним холодам. Ролик размещен на официальном YouTube канале Андрея Садового.

Как уточняется в видео, "кошачий мэр", как во Львове называют Левчика, провел совещание с главным спасателем страны –– псом Патроном –– и составил список топ-рекомендаций, чтобы не мерзнуть. В частности, он предлагает горожанам:

Запастись дровами: на тот случай, если в результате атак россиян центральное отопление не будет работать. Купить электрообогреватель, на тот случай, если в квартире нет печи. Заклеить рамы на окнах на зиму: это поможет удержать тепло в квартире. Сделать запас продуктов и воды. Купить повербанк, фонарик и радио на батарейках. Начать экономить ресурсы –– электричество и воду –– уже сейчас. Подготовить теплую одежду, а также термобелье и одеяла.

"Несмотря на легкую, развлекательную подачу, подготовка к зиме –– действительно важная тема. На видео много полезных советов о том, как правильно приготовиться, чтобы не замерзнуть", –– уточняется в сообщении Андрея Садового.

Еще в середине августа городской голова Львова записал свое видеообращение на тему того, как населению подготовиться к зиме. Он посоветовал горожанам запастись дровами и буржуйками, проверить электропроводку дома, купить фонарики и сухой спирт на всякий случай.

"Вероятно, нас ждет непростая зима. Это логично –– не может быть ничего просто в стране, воюющей за свою независимость. Но должны быть готовы ко всему", –– подчеркнул мэр.

Ранее Фокус в своей статье рассказал, могут ли отключить отопление домам с большими долгами. Дело в том, что жильцы некоторых многоквартирных домов уже получили предупреждение, что отопление им подключат только при условии погашения долга. В качестве выхода из ситуации украинское правовое поле предлагает должникам за жилищно-коммунальные услуги реструктуризацию.