Кіт Левчик із Львівської мерії дав поради містянам, як підготуватися до зими (відео)

На думку "котячого мера", львів'янам слід купити електрообігрівачі та зробити запас продуктів та води.

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Пресслужба Львівської міської ради випустила жартівливе відео, в якому кіт Левчик радить містянам, як правильно підготуватись до зимових холодів. Ролик розміщено на офіційному YouTube каналі Андрія Садового.

Як уточнюється у відео, "котячий мер", як у Львові називають Левчика, провів нараду з головним рятувальником країни — псом Патроном — і склав список топрекомендацій, щоб не мерзнути. Зокрема, він пропонує містянам:

Запастись дровами: на той випадок, якщо внаслідок атак росіян центральне опалення не працюватиме. Купити електрообігрівач, на той випадок, якщо у квартирі немає печі. Заклеїти рами на вікнах на зиму: це допоможе утримати тепло у квартирі. Зробити запас продуктів та води. Купити павербанк, ліхтарик та радіо на батарейках. Почати економити ресурси — електрику і воду — вже зараз. Підготувати теплий одяг, а також термобілизну та ковдри.

"Попри легку, розважальну подачу, підготовка до зими — дійсно важлива тема. На відео багато корисних порад про те, як правильно приготуватися, щоб не замерзнути", — уточнюється в повідомленні Андрія Садового.

Ще в середині серпня міський голова Львова записав своє відеозвернення на тему того, як населенню підготуватися до зими. Він порадив містянам запастися дровами та буржуйками, перевірити електропроводку будинку, купити ліхтарики та сухий спирт про всяк випадок.

"Ймовірно, на нас чекає непроста зима. Це логічно — не може бути нічого просто в країні, що воює за свою незалежність. Але повинні бути готові до всього", — наголосив мер.

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