От 107 грн: где и почем купить йодид калия в Киеве и когда его принимать

Ранее в украинских пабликах сообщали, что йодид калия вырос в цене и вовсе пропал из аптек.

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В России на телевидении и в СМИ постоянно говорят об использовании ядерного оружия. Как следствие, некоторые украинские СМИ, начали писать о том, что йодид калия — препарат, который врачи рекомендуют принимать в случае ядерного заражения, значительно вырос в цене и пропал из украинских аптек. А там, где он еще продается – за ним выстроились очереди.

Фокус проверил, есть ли йодид калия в киевских аптеках. Или, как ранее сообщалось, его можно найти только в фирменных аптеках фармацевтического завода "Дарница" и купить, выстояв длинную очередь.

Согласно ресурсу tabletki.ua, на котором можно увидеть, где продается тот, или иной препарат, узнать цену и забронировать его в аптеке, йодид калия продается во многих аптеках, как на Левом, так и на Правом берегу.

[ + – ] Аптеки, где продаются таблетки йодида калия Фото: Скриншот

Также сообщалось, что цена на йодид калия возросла со 100 гривен за блистер из 10 таблеток, до 300 гривен.

Завышенная цена наблюдается только в одной аптеке – в Гостомеле. Там препарат продается за 250 гривен.

[ + – ] Единственная аптека, где цена йодид калия превысила 200 грн, находится в Гостомеле Фото: Скриншот

В общем, стоимость йодида калия не превышает 153 гривны, но средняя цена – около 110 гривен за 10 таблеток.

При ядерном взрыве и последующем заражении существует подробная инструкция, как и когда принимать йодид калия. Его не следует принимать "для профилактики", так он только принесет вред.

Как принимать йодид калия при ядерном взрыве?

Йодную профилактику проводят только после официального оповещения. Именно для этого принимают йодид калия;

За 6 и меньше часов до прихода радиоактивного облака;

Одновременно с приходом радиоактивного облака и шесть часов спустя;

Принимать препарат после 24 часов после прихода радиоактивного облака не рекомендуется;

Йодид калия принимают один раз;

Дети до 1 месяца — 16 мг;

Дети от 1 месяца до 3 лет — 32 мг;

Дети от 3 до 12 лет — 62,5 мг;

Подростки от 13 до 18 лет; взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери — 125 мг;

[ + – ] Как принимать йодид калия Фото: Скриншот

Напомним, ранее на российском портале госзакупок "ЕИС Закупки" была замечена позиция на приобретение йодида калия почти на пять миллионов рублей. Заявка была размещена 16 сентября 2022 года, 26 сентября ее редактировали. Йодид калия на общую сумму 4 850 000 рублей закупило Федеральное медико-биологическое агентство ФГУП НПЦ "Фармзащита".